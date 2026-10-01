मोबाईलची बॅटरी 1% वर आली तरी लगेच बंद का होत नाही?

Varsha Balhe
फोन 1% दाखवत असताना तो आणखी काही मिनिटं चालतो, पण असं नेमकं का होतं? यामागे आहे बॅटरी आणि फोनच्या सॉफ्टवेअरचं खास गणित.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
फोनच्या स्क्रीनवर दिसणारा 1% हा बॅटरीमधील उरलेल्या ऊर्जेचा अगदी अचूक आकडा नसतो. त्यामुळे 1% दिसलं तरी फोनमध्ये थोडी ऊर्जा शिल्लक असू शकते.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
याला ठराविक वेळ नसतो. फोन वापरत असाल तर बॅटरी लवकर संपते, तर स्क्रीन बंद ठेवली तर ती थोडा जास्त वेळ टिकू शकते.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
फोनमधील सिस्टीम बॅटरीचं व्होल्टेज, तापमान आणि वापराचा अंदाज घेऊन स्क्रीनवर बॅटरीची टक्केवारी दाखवते. त्यामुळे हा आकडा नेहमी अगदी तंतोतंत नसतो.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
बॅटरी 80% वरून 79% होण्यासाठी लागणारा वेळ आणि 2% वरून 1% होण्यासाठी लागणारा वेळ सारखा असेलच असं नाही. बॅटरीची टक्केवारी सरळ रेषेत कमी होत नाही.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
बॅटरी खूप कमी झाल्यावर फोनची सिस्टीम काही गोष्टींचा वापर कमी करू शकते. त्यामुळे फोनला शेवटची थोडी ऊर्जा जपून वापरता येते.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
आपल्याला वाटतं, “अरे, 1% तर बराच वेळ झाला तरी संपत नाही!” पण यामागे फोनच्या बॅटरीचं मोजमाप आणि सिस्टीमचा ऊर्जा वापर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न असतो.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
कारण स्क्रीनवर दिसणारा 1% हा बॅटरीमधील उरलेल्या ऊर्जेचा अगदी अचूक शेवटचा 1% नसतो. फोनची सिस्टीम बॅटरीचं व्होल्टेज आणि इतर माहितीचा अंदाज घेऊन ही टक्केवारी दाखवते. त्यामुळे वापरानुसार 1% वर फोन काही मिनिटं चालू राहू शकतो.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal
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WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal