घरात असताना वेळ पटकन जातो, पण ऑफिसमध्ये तोच वेळ हळू का जातो?

Varsha Balhe
घरात असताना आपण टीव्ही पाहतो, मोबाईल वापरतो, घरच्यांशी गप्पा मारतो किंवा आपल्या आवडीच्या गोष्टी करतो. त्यामुळे वेळ कधी निघून जातो, हे कळतही नाही.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
पण ऑफिसमध्ये गेल्यावर मात्र एक-एक मिनिट खूप मोठं वाटतं. ‘ऑफिस कधी सुटणार?’ असा विचार सतत मनात येत राहतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
खरं तर वेळ दोन्हीकडे सारखाच असतो. फक्त आपल्याला तो वेगळा जाणवतो. यामागे आपल्या मेंदूचा मोठा वाटा असतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
ऑफिसमध्ये आपण वारंवार घड्याळ पाहतो. लंचला किती वेळ आहे किंवा ऑफिस सुटायला अजून किती वेळ आहे, याचा विचार करत राहतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
आपलं लक्ष जेव्हा सतत वेळेकडे असतं, तेव्हा वेळ हळू जात असल्यासारखा वाटतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
ऑफिसमध्ये रोज तेच काम, तीच जागा आणि तेच रुटीन असतं. त्यामुळे अनेकदा कंटाळा येतो आणि दिवस खूप मोठा वाटतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
याउलट घरात आपण आपल्या आवडीच्या गोष्टी करतो. त्यामुळे आपलं लक्ष वेळेकडे राहत नाही आणि वेळ पटकन गेल्यासारखा वाटतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
म्हणूनच घरात दोन-तीन तास कसे गेले हे कळत नाही, पण ऑफिसमधला एक तासही खूप मोठा वाटतो.
WHY TIME FLIES AT HOME BUT FEELS SLOW AT WORK
esakal
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WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
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