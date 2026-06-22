मोबाईल 100% चार्ज झाल्यावरही चार्जर लावून ठेवल्यास काय होते?

Varsha Balhe

चार्जर

रात्रभर चार्जिंगमुळे बॅटरीवर नेमका काय परिणाम होतो, जाणून घ्या!

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

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esakal

100% चार्ज झाल्यावर काय होते?

मोबाईल 100% चार्ज झाल्यावर त्यातील स्मार्ट चार्जिंग कंट्रोलर मुख्य वीजप्रवाह थांबवतो. त्यामुळे लगेच स्फोट होणे किंवा फोन खराब होणे जवळपास अशक्य असते.

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

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esakal

मग समस्या कुठे आहे?

फोन 100% वर पोहोचल्यानंतरही बॅटरीची पातळी टिकवण्यासाठी अधूनमधून चार्जिंग सुरू होते. यामुळे बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

|

esakal

उष्णता वाढण्याचा धोका

सतत चार्जरला जोडून ठेवल्यास बॅटरीचे तापमान वाढू शकते. लिथियम-आयन बॅटरीसाठी जास्त उष्णता ही दीर्घकालीन नुकसानाचे मोठे कारण मानली जाते.

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

|

esakal

बॅटरीचे आयुष्य कमी होते?

होय. वारंवार 100% चार्ज ठेवणे आणि दीर्घकाळ चार्जरला जोडून ठेवणे यामुळे बॅटरीची क्षमता हळूहळू कमी होऊ शकते.

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

|

esakal

तज्ज्ञ काय सांगतात?

बॅटरी 20% पेक्षा खाली जाण्यापूर्वी चार्ज करा. 80% ते 90% दरम्यान चार्जिंग थांबवणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. रात्रभर चार्जिंग टाळणे उत्तम.

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

|

esakal

सोपा उपाय

फोनमधील Battery Protection किंवा Optimized Charging फीचर सुरू ठेवा. हे फीचर बॅटरीचे आरोग्य जपण्यास मदत करते आणि तिचे आयुष्य वाढवू शकते.

What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge

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esakal

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