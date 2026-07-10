फोनमध्ये पाणी गेलं? या चुका करू नका, नाहीतर मोबाईल कायमचा खराब होईल!

Varsha Balhe
घाबरू नका! पण या 7 चुका अजिबात करू नका.
What to do if your phone falls in water
esakal
ओला फोन ऑन केल्यास शॉर्ट सर्किट होऊन मोठं नुकसान होऊ शकतं.
What to do if your phone falls in water
esakal
पाणी असताना चार्ज केल्याने सर्किट खराब होऊ शकते, काही प्रसंगी आग लागण्याचाही धोका असतो.
What to do if your phone falls in water
esakal
हा लोकप्रिय उपाय नेहमीच उपयोगी पडत नाही. उलट तांदळाचे बारीक कण फोनमध्ये जाऊ शकतात.
What to do if your phone falls in water
esakal
गरम हवा आणि जोरदार फुंकर पाणी आणखी आत ढकलू शकते.
What to do if your phone falls in water
esakal
जास्त उष्णतेमुळे स्क्रीन आणि आतील पार्ट्स खराब होण्याचा धोका वाढतो.
What to do if your phone falls in water
esakal
फोन स्विच ऑफ करा, कव्हर व SIM काढा आणि मऊ कापडाने पुसा.
What to do if your phone falls in water
esakal
फोन कोरडा करण्यासाठी सिलिका जेल पॅकेट्स उपयोगी ठरू शकतात.
What to do if your phone falls in water
esakal
अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या. उशीर केल्यास गंजामुळे नुकसान वाढू शकते.
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What to do if your phone falls in water
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