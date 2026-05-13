राजकारणापासून का लांब राहिले प्रतिक यादव?

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे धाकटे पुत्र प्रतीक यादव यांचे वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी निधन झाले.
लखनऊ येथील घरात ते सकाळी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. तातडीने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
प्रतीक यादव यांनी राजकीय वारसा असूनही सक्रिय राजकारणात कधीही प्रवेश केला नाही.
प्रतीक यांनी युकेमधील लीड्स विद्यापीठातून एमबीए शिक्षण पूर्ण केले होते. शिक्षणानंतर त्यांनी भारतात येत व्यवसाय सुरु केला.
लखनऊमध्ये त्यांनी ‘द फिटनेस प्लॅनेट’ नावाचा जिम सुरू केला होता. फिटनेस आणि हेल्दी लाइफस्टाइल याबाबत ते अत्यंत जागरूक होते.
प्रतीक हे सामाजिक क्षेत्रातही सक्रीय होते. त्यांनी ‘जीव आश्रय’ ही संस्था सुरू करून भटक्या कुत्र्यांच्या संरक्षण, उपचार आणि देखभालीचे काम केले.
2011 मध्ये त्यांचा विवाह भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांच्याशी झाला होता. त्यांना एक मुलगी आहे.
गेल्या काही काळापासून ते आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त होते. फुफ्फुसातील ब्लड क्लॉटिंगच्या उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले.
