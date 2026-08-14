पूर्वीच्या स्त्रिया केसांना शॅम्पूशिवाय इतके सुंदर कसे ठेवायच्या? ‘हे’ होतं नैसर्गिक सिक्रेट

Varsha Balhe
पूर्वीच्या काळी स्त्रिया रासायनिक शॅम्पूऐवजी नैसर्गिक घटकांचा वापर करून केसांची निगा राखत असत. त्यामुळे केस स्वच्छ, मजबूत आणि चमकदार राहायचे.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
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केसांना पोषण देण्यासाठी आवळ्याचा वापर केला जात असे. व्हिटॅमिन सी मुबलक असल्यामुळे केसांच्या मुळांना बळकटी मिळण्यास मदत होते.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
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रीठामध्ये नैसर्गिक सॅपोनिन असते. त्यामुळे कोणत्याही रसायनांशिवाय हलका फेस तयार होऊन केसांमधील घाण स्वच्छ होते.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
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शिकेकाईमुळे केस मऊ, चमकदार आणि गुंतामुक्त राहण्यास मदत होते. त्यामुळे हा पारंपरिक हेअर क्लिन्झर मानला जात असे.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
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केसांच्या निगेसाठी मेथी दाणे, जास्वंदाची फुले आणि उटणे यांचाही वापर केला जात असे.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
esakal
केस धुण्यापूर्वी खोबरेल किंवा एरंडेल तेलाने टाळूची मालिश केली जात असे. त्यामुळे केसांना पोषण मिळून ते अधिक निरोगी राहायचे.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
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आवळा, रीठा आणि शिकेकाई रात्री पाण्यात भिजवून सकाळी त्याचा गर केस धुण्यासाठी वापरला जात असे.
PREVIOUS GENERATION HAIR CARE
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