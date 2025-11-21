पंतप्रधान मोदींच्या हातातील 1947 मधील दुर्मिळ घड्याळ चर्चेत; जाणून घ्या किंमत!

सकाळ डिजिटल टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक यशस्वी राजकारणी म्हणूनच नाही तर कपड्यांपासून ते अॅक्सेसरीजपर्यंतच्या त्यांच्या स्टाईलसाठीही ओळखले जाते. पारंपरिक पगडी असो किंवा हाफ-स्लीव्ह कुर्ता त्यांची स्टाईल नेहमीच चर्चेत असते.
अलीकडेच मोदींच्या मनगटावर एक वेगळे आणि दुर्मिळ घडयाळ दिसले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर त्याची मोठी चर्चा सुरू झाली.
मोदींनी घातलेले हे घडयाळ जयपूर वॉच कंपनीने तयार केलेल असून त्याला ‘रोमन बाघ’ असे नाव देण्यात आले आहे. त्याच्या डायलवर चालत्या वाघाची प्रतिमा आहे, जी भारताच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानली जाते आणि देशाच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला प्रोत्साहन देते.
मोदींनी घातलेल्या जयपूर वॉच कंपनीच्या ‘रोमन बाघ’ घड्याळाची किंमत ही ₹55,000 आहे.
या घड्याळाची खास गोष्ट म्हणजे त्याच्या डायलमध्ये बसवलेले 1947 सालचे मूळ 1 रुपयाचे नाणं, जे सर्वांच लक्ष्य आकर्षित करते. कंपनीच्या माहितीनुसार, हे ब्रिटिश राजवटीत तयार केलेल शेवटचं नाणं होत.
रोमन बाघ घड्याळ हे गोल्डन केस, सिल्वर केस, रोमन आकडे आणि देवनागरी आकडे या चार वेगवेगळ्या प्रकारांत उपलब्ध आहे.
"मोदींनी हे घड्याळ परिधान केल्यानंतर या घड्याळाबाबत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊन घड्याळाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे" असे कंपनीचे संस्थापक गौरव मेहता यांनी सांगितले.
