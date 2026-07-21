पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट? धरणांमधील पाणीसाठ्यात किती वाढ झाली?

Sandip Kapde
पुणेकरांवरील पाणीटंचाईचे संकट अद्याप पूर्णपणे टळले नसले तरी धरणांतील पाणीसाठ्यात हलकी वाढ झाली आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या तुरळक पावसामुळे जलसाठ्यात काही प्रमाणात भर पडली आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमध्ये सध्या एकूण १८.०२ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांमध्ये मिळून ६१.८१ टक्के पाणीसाठा नोंदवला गेला आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
खडकवासला धरणात सध्या ६४.७५ टक्के पाणीसाठा आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
पानशेत धरणातील पाणीसाठा ६७.२६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
वरसगाव धरणात सध्या ६१.८५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
टेमघर धरणातील पाणीसाठा ४४.४० टक्के असून तो इतर धरणांच्या तुलनेत कमी आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
येत्या आठवड्यात पुणे शहरासह जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
२२ जुलैपर्यंत पुणे शहरातील पाणीकपात रद्द करण्यात आली असून, मोठ्या पावसामुळे धरणसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Pune Dam Water Storage Sees Rise After Rainfall
esakal
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