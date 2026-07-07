पुण्यात पावसाचा रौद्रावतार! १० मोठ्या घटनांनी प्रशासनाची धावपळ; कुठे काय घडलं?

Sandip Kapde

अंडरपास

पोल्ट्री अंडरपासमध्ये पाण्याचा अंदाज चुकल्याने कार अडकली, मात्र पोलिसांनी चालकाची सुखरूप सुटका करून वाहनही बाहेर काढले.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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झाडपड

गेल्या २४ तासांत पुण्यात झाडपडीच्या ८३ घटना घडल्या असून वाडा आणि भिंत कोसळण्यासह अनेक वाहनांचे नुकसान झाले, मात्र जीवितहानी झाली नाही.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

जलमय

मुसळधार पावसामुळे खडकीतील सखल भाग जलमय झाले असून सुमारे २० घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

पाबेघाट

ओढ्याला पूर आल्याने पाबे घाट मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली असून १० ते १२ गावे आणि वाड्या-वस्त्यांचा संपर्क तुटला आहे.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

लोहगाव

लोहगाव–वाघोली रस्त्यावर पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडवल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून बससह सर्व वाहतूक ठप्प झाली आहे.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

कोळवण

कोळवण खोऱ्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून पुरात अडकलेल्या वृद्ध महिलेला स्थानिक तरुणांनी धाडसाने वाचवले.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

ताम्हिणी

ताम्हिणीजवळ दरड कोसळून तीन घरे मातीखाली गेली, मात्र रहिवाशांनी आधीच स्थलांतर केल्याने सुदैवाने जीवितहानी टळली.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

अपघात

भोर तालुक्यातील खोपी येथे रिंगरोडच्या कामावरील कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक नदीत कोसळला, मात्र या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

मढेघाट

राजगड तालुक्यातील मढेघाट धबधब्याकडे जाणारा रस्ता खचल्याने वाहतूक बंद झाली असून परिसरातील १३ गावांचा संपर्क तुटला आहे.

Pune Rain Havoc: 10 Major Incidents Across the District

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esakal

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