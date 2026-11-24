Ankur Nikam
हडपसर, घोरपडी, कोंढवा आणि मुंढवा... पुण्यातील या भागांची नावे नेमकी कशी पडली? जाणून घेऊया रंजक आख्यायिका!
Pune Place Names History
eSakal
२५ ऑक्टोबर १८०२ रोजी यशवंतराव होळकर आणि पेशवे दुसरे बाजीराव यांच्या सैन्यात पुण्याजवळ मोठी लढाई झाली.
Pune Place Names History
eSakal
रामटेकडी परिसरात राक्षसाची हाडे पसरली होती. त्यामुळे या भागाला 'हाडपसर' आणि पुढे 'हडपसर' नाव पडले, अशी लोककथा सांगितली जाते.
Pune Place Names History
eSakal
१८०२ च्या लढाईत या परिसरात मोठी धुमश्चक्री झाली. तसेच घोरपडे घराण्याशी या नावाचा संबंध जोडणारीही एक ऐतिहासिक शक्यता चर्चेत आहे.
Pune Place Names History
eSakal
युद्धानंतर यशवंतराव होळकरांनी कैद्यांना एका ठिकाणी कोंडून ठेवले. त्यामुळे त्या भागाला 'कोंढवा' नाव पडले, अशी आख्यायिका आहे.
Pune Place Names History
eSakal
१८०२ च्या लढाईत मृत्युमुखी पडलेल्या सैनिकांची मुंडकी एका ठिकाणी टाकली होती. त्यावरून 'मुंढवा' नाव पडल्याची लोककथा प्रचलित आहे.
Pune Place Names History
eSakal
या चारही नावांच्या उत्पत्तीबाबत ठोस ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या गोष्टींना लोककथा म्हणूनच पाहणे योग्य आहे.
Pune Place Names History
eSakal
१८०२ मधील हडपसरची लढाई म्हणजेच Battle of Poona हा इतिहासातील महत्त्वाचा प्रसंग आहे. या युद्धाचा परिसर पुण्याच्या पूर्व भागाशी संबंधित होता.
Pune Place Names History
eSakal
पुण्यातील या भागांची नावे स्थानिक परंपरा, लोककथा आणि ऐतिहासिक घटनांशी जोडली गेली आहेत. मात्र त्यांच्या नेमक्या उत्पत्तीचा शोध अजूनही महत्त्वाचा आहे.
Pune Place Names History
eSakal
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