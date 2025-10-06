कुणाच्या घरी नाही तर 'इथे' शूट झालेलं 'बनवाबनवी'मधलं 'कुणीतरी येणार गं' गाणं

Payal Naik
'अशी ही बनवाबनवी' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड केले. मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा चित्रपट मैलाचा दगड ठरला.
या चित्रपटात सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, सुशांत रे, लक्ष्मीकांत बेर्डे, निवेदिता सराफ, प्रिया बेर्डे, सुप्रिया पिळगावकर आणि अश्विनी भावे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या.
या कलाकारांनी हा सिनेमा अजरामर केला. हा सिनेमा सचिन पिळगावकर यांनी दिग्दर्शित केला होता.
प्रेक्षकांनी या चित्रपटासाठी थिएटरमध्ये तुडुंब गर्दी केली होती. मात्र या सिनेमाचं शूटिंग कुठे झालेलं तुम्हाला ठाऊक आहे का?
या सिनेमाचं बहुतांश शूटिंग हे पुण्याला झालेलं. या सिनेमात दाखवण्यात आलेला बंगला खरा नव्हता. तो सेट होता.
तर ता सिनेमातील 'कुणीतरी येणार गं' हे गाणं कुठे शूट झालंय माहितीये का?
सचिन, सुप्रिया आणि निवेदिता सराफ यांनी या गाण्यामध्ये उत्कृष्ट डान्स केला होता. आजही डोहाळे जेवणाला हे गाणं वाजतं.
हे गाणं कुणाच्या घरात नाही तर राजकमल स्टुडिओच्या गच्चीवर शूट झालेलं.
रात्रीचं शूट असल्याने दोन रात्री हे शूट सुरू होतं.
