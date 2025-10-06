कुणाच्या घरी नाही तर 'इथे' शूट झालेलं 'बनवाबनवी'मधलं 'कुणीतरी येणार गं' गाणं

Payal Naik

मैलाचा दगड

'अशी ही बनवाबनवी' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड केले. मराठी सिनेसृष्टीसाठी हा चित्रपट मैलाचा दगड ठरला.

मुख्य भूमिका

या चित्रपटात सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, सुशांत रे, लक्ष्मीकांत बेर्डे, निवेदिता सराफ, प्रिया बेर्डे, सुप्रिया पिळगावकर आणि अश्विनी भावे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या.

अजरामर

या कलाकारांनी हा सिनेमा अजरामर केला. हा सिनेमा सचिन पिळगावकर यांनी दिग्दर्शित केला होता.

शूटिंग कुठे झालेलं

प्रेक्षकांनी या चित्रपटासाठी थिएटरमध्ये तुडुंब गर्दी केली होती. मात्र या सिनेमाचं शूटिंग कुठे झालेलं तुम्हाला ठाऊक आहे का?

बंगला

या सिनेमाचं बहुतांश शूटिंग हे पुण्याला झालेलं. या सिनेमात दाखवण्यात आलेला बंगला खरा नव्हता. तो सेट होता.

'कुणीतरी येणार गं

तर ता सिनेमातील 'कुणीतरी येणार गं' हे गाणं कुठे शूट झालंय माहितीये का?

डोहाळे जेवण

सचिन, सुप्रिया आणि निवेदिता सराफ यांनी या गाण्यामध्ये उत्कृष्ट डान्स केला होता. आजही डोहाळे जेवणाला हे गाणं वाजतं.

गच्चीवर

हे गाणं कुणाच्या घरात नाही तर राजकमल स्टुडिओच्या गच्चीवर शूट झालेलं.

दोन रात्री

रात्रीचं शूट असल्याने दोन रात्री हे शूट सुरू होतं.

तेजश्री प्रधान की प्राजक्ता माळी, दोघींपैकी कुणाची संपत्ती जास्त? कोण आहे वरचढ?

