पावसाळ्यात धबधब्याचं पाणी वर कसं जातं? 'रिव्हर्स वॉटरफॉल'चं रहस्य!

Varsha Balhe
धबधब्याचं पाणी खाली न पडता वर जात असल्यासारखं दिसतं. हा निसर्गाचा चमत्कार की विज्ञान?
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
नाही! पाणी वर उगवत नाही. ते शक्तिशाली वाऱ्यामुळे वर उडाल्यासारखं दिसतं.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
धबधब्यावर अतिवेगाने वाहणारे वारे पाण्याच्या थेंबांना वरच्या दिशेने ढकलतात.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
जेव्हा वाऱ्याचा दाब गुरुत्वाकर्षणापेक्षा जास्त प्रभावी ठरतो, तेव्हा पाणी वर उडताना दिसते.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
पाण्याचे थेंब बारीक तुषारांमध्ये बदलतात. हेच तुषार वाऱ्यासोबत आकाशाकडे जातात.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
उंच डोंगर, खोल दऱ्या आणि V आकाराच्या घाटांमध्ये ही घटना जास्त पाहायला मिळते.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
नाणेघाट (जुन्नर) आंबोली घाट माळशेज घाट लोणावळा अंजनेरी पर्वत
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात, पावसाळ्यात जोरदार वारे वाहत असताना हे दृश्य सर्वाधिक दिसते.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
रिव्हर्स वॉटरफॉल हा वारा, गुरुत्वाकर्षण आणि भौगोलिक रचनेचा परिणाम आहे.
What Is A Reverse Waterfall?
esakal
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Dwarf Snake Plant
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