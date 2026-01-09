‘ही’ आहे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका; ‘या’ 8 राज्यांपेक्षा मोठं आहे बजेट

Vinod Dengale

मुंबई महानगरपालिका केंद्रस्थानी

सध्या राज्यात महानगरपालिकांची रणधुमाळी सुरू आहे. यात सर्वाचे लक्ष्य लागून आहे ते मुंबई महानगरपालिकेवर कुणाची सत्ता येणार यावर.

BMC

eSakal

सर्वात श्रीमंत BMC

याचे कारणही तसेच आहे. कारण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते.

BMC Corporation

eSakal

मोठा अर्थसंकल्प

मुंबई महापालिकेचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प तब्बल 74,427 कोटी रुपयांचा आहे.

BMC Budget

eSakal

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ


गेल्या वर्षी बीएमसीचे बजेट 65,180 कोटी रुपये होते. यंदा त्यात 14.19 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे.

Budget 2025

eSakal

राज्यांपेक्षा मोठा अर्थसंकल्प


मुंबई महापालिकेचे बजेट अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठे आहे. ही बाब सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

BMC Budget more than States

eSakal

हिमाचल आणि मेघालयपेक्षा जास्त


हिमाचल प्रदेशचे बजेट 58,443 कोटी रुपये आहे तर मेघालयाचे बजेट 52,974 कोटी रुपये आहे.

BMC Bigger than Himachal

eSakal

ईशान्येतील राज्यांपेक्षा जास्त


अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीमचे बजेटही मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी आहे.

BMCBigger than North East States 

eSakal

गोव्याच्या तीनपट

BMC चे बजेट गोवा राज्याच्या 24,751 कोटी बजेटपेक्षा जवळपास तीनपट आहे.

BMC bigger than Goa

eSakal

