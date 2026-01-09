‘ही’ आहे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका; ‘या’ 8 राज्यांपेक्षा मोठं आहे बजेट

Vinod Dengale
सध्या राज्यात महानगरपालिकांची रणधुमाळी सुरू आहे. यात सर्वाचे लक्ष्य लागून आहे ते मुंबई महानगरपालिकेवर कुणाची सत्ता येणार यावर.
याचे कारणही तसेच आहे. कारण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते.
मुंबई महापालिकेचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प तब्बल 74,427 कोटी रुपयांचा आहे.
गेल्या वर्षी बीएमसीचे बजेट 65,180 कोटी रुपये होते. यंदा त्यात 14.19 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे.
मुंबई महापालिकेचे बजेट अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठे आहे. ही बाब सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
हिमाचल प्रदेशचे बजेट 58,443 कोटी रुपये आहे तर मेघालयाचे बजेट 52,974 कोटी रुपये आहे.
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीमचे बजेटही मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी आहे.
BMC चे बजेट गोवा राज्याच्या 24,751 कोटी बजेटपेक्षा जवळपास तीनपट आहे.
