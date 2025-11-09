नद्यांमधून वाहतं सोनं, भारतासह जगातील ५ नद्या आहेत प्रसिद्ध

सूरज यादव
सोन्याचे दर आता गगनाला भिडले आहेत. सोन्याचे दागिने घालण्याची हौस अनेकांना असते. सोशल मीडियावर तुम्ही अनेक व्हिडीओ पाहिले असतील ज्यात लाकडी प्लेट किंवा एखाद्या वस्तूच्या सहाय्यानं नदीच्या वाळूतून सोनं काढलं जातं.
Golden Rivers Around the World
वाहत्या पाण्यातले दगड चाळणं किंवा मातीत गाडल्या गेलेले सोनेरी कण गोळा करणं हे दिसायला सोपं असलं तरी त्यात बरेच कष्ट लागतात. पण जगात अशा अनेक नद्या आहेत ज्यातून खरेखुरे सोन्याचे कण वाहतात.
भारतात झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशातून वाहणारी स्वर्णरेखा नदी प्रसिद्ध आहे. स्थानिक लोक या नदीत सोन्याचा शोध घेतात. नदी काठच्या लोकांचा उदरनिर्वाह या नदीत सापडणाऱ्या सोन्यावर व्हायचा असं म्हटलं जातं.
अरुणाचल प्रदेशातील सुबनसिरी नदीतही आदिवासी समुदाय मातीत सोनं शोधतो. पारंपरिक पद्धतीनं हे सोनं वेचलं जातं आणि त्यावर उदरनिर्वाहसुद्धा केला जातो.
भारताशिवाय जगातही अशा नद्या आहेत. अमेरिकेत मिसौरी नदी १९व्या शतकात सोन्यासाठी प्रसिद्ध होती. गोल्ड रशवेळी नदीत सोनं सापडल्यानं हजारो लोकांचं आयुष्य बदललं होतं.
मोंटानातील बिग होल नदीतही सोन्याचे कण सापडतात. इतिहासात याचा उल्लेख असून मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचे कण मिळाले आहेत.
कॅनडातील क्लोंडाइक नदीतही १९व्या शतकाच्या अखेरीस सोन्याचे कण सापडले होते. नदीच्या तळात सापडलेल्या सोन्याच्या कणांमुळे अनेकजण रातोरात श्रीमंत झाले होते.
नद्यांमध्ये सोनं सहज सापडत नाही. त्यासाठी धाडस, तंत्र आणि अनुभवाची गरज असते. पाणी आणि माती सतत चाळावं लागतं, धुवावं लागतं. त्यानंतर सोन्याचे कण हाती लागतात.
