Rock Sugar : मोठी खडीसाखर खाल्ल्याने तात्पुरती ऊर्जा मिळते का? काय आहेत फायदे

Sandeep Shirguppe
खडीसाखरेतील साखर शरीराला लवकर ऊर्जा पुरवते. मात्र ही ऊर्जा तात्पुरती असते.
Rock Sugar
Sakal
शारीरिक श्रमांनंतर साखरेमुळे ऊर्जा मिळू शकते. मात्र थकवा दूर करण्यासाठी खडीसाखर हा आवश्यक किंवा सर्वोत्तम उपाय नाही.
बडीशेपेसोबत थोडी खडीसाखर खाण्याची प्रथा आहे. बडीशेपेमुळे तोंडाला ताजेपणा मिळतो; मात्र खडीसाखरेमुळे पचन सुधारते, याचे ठोस पुरावे नाहीत.
सरबत किंवा इतर पेयांमध्ये खडीसाखर वापरता येते. मात्र त्यामुळे पेयातील साखरेचे प्रमाण वाढते.
Rock Sugar
esakal
खडीसाखर हळूहळू विरघळवून खाल्ल्याने काही काळ गोड चव जाणवते. मात्र ती तोंडाच्या आरोग्यासाठी विशेष फायदेशीर नाही.
Rock Sugar
esakal
काही लोक काढा किंवा चहामध्ये खडीसाखर वापरतात. यामुळे चव सुधारते; मात्र औषधी गुण वाढतात, असे सिद्ध झालेले नाही.
Rock Sugar
esakal
मिठाई आणि घरगुती पदार्थांमध्ये खडीसाखर वापरता येते. मात्र सामान्य साखरेपेक्षा ती अधिक पौष्टिक किंवा आरोग्यदायी असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत.
Rock Sugar
esakal
अधूनमधून थोडी खडीसाखर खाल्ल्याने गोड खाण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. मात्र तिचे अतिसेवन टाळणे महत्त्वाचे आहे.
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