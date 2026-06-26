रोहित, धोनी की सूर्यकुमार? भारताचा सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार कोण?

Varsha Balhe
रोहित शर्माने भारतासाठी 62 T20 सामन्यांत नेतृत्व केले. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने 50 सामने जिंकले असून त्याचा विजयाचा टक्का 80.65% आहे.
India's Most Successful T20 Captains by Win Percentage
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सूर्यकुमार यादवने 52 T20 सामन्यांत भारताचे नेतृत्व करत 42 सामने जिंकले. त्याचा विजयाचा टक्का 80.77% असून तो भारताचा सर्वाधिक यशस्वी T20 कर्णधार ठरला आहे.
India's Most Successful T20 Captains by Win Percentage
esakal
महेंद्रसिंह धोनीने भारतासाठी सर्वाधिक 72 T20 सामन्यांत कर्णधारपद भूषवले. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने 42 सामने जिंकले असून त्याचा विजयाचा टक्का 58.33% आहे.
India's Most Successful T20 Captains by Win Percentage
esakal
विराट कोहलीने 50 T20 सामन्यांत भारताचे नेतृत्व करत 32 विजय मिळवले. त्याचा विजयाचा टक्का 64.00% आहे.
हार्दिक पंड्याने 16 T20 सामन्यांत भारताचे नेतृत्व करत 10 सामने जिंकले. त्याचा विजयाचा टक्का 62.50% आहे.
India's Most Successful T20 Captains by Win Percentage
esakal
शुभमन गिलने भारताचे 5 T20 सामन्यांत नेतृत्व केले आणि 4 सामने जिंकले. त्याचा विजयाचा टक्का 80.00% असून भविष्यातील कर्णधार म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात आहे.
India's Most Successful T20 Captains by Win Percentage
esakal
सुरेश रैना (100%), जसप्रीत बुमराह (100%), वीरेंद्र सेहवाग (100%) आणि केएल राहुल (100%) यांनी कर्णधार म्हणून खेळलेला एकही T20 सामना गमावलेला नाही.
India's Most Successful T20 Captains by Win Percentage
esakal
ऋतुराज गायकवाड, ऋषभ पंत, शिखर धवन आणि अजिंक्य रहाणे यांनीही भारताचे T20 मध्ये नेतृत्व केले असून त्यांनी संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
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