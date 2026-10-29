वाघाटी मांजर नेमके कसे दिसते?

Sandip Kapde
वाघाटी मांजर हे जगातील सर्वांत लहान रानमांजरांच्या प्रजातींपैकी एक असून, त्याचा आकार घरगुती मांजरापेक्षाही लहान असू शकतो.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
या मांजराच्या अंगावरील फर प्रामुख्याने करड्या किंवा तपकिरी रंगाची असून, त्यावर गंजलेल्या रंगासारखे छोटे ठिपके दिसतात.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
त्याचे डोळे मोठे आणि गोलसर असून, रात्रीच्या अंधारात शिकार शोधण्यासाठी ते उपयुक्त ठरतात.e
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
वाघाटी मांजराचे कान लहान, गोलसर आणि डोक्याच्या दोन्ही बाजूंना असतात.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
त्याचा चेहरा लहान आणि गोलसर असून, नाकाच्या आजूबाजूला फिकट रंगाच्या खुणा दिसू शकतात.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
त्याचे शरीर लहान, सडपातळ आणि चपळ असून, दाट झुडपांमधून सहज हालचाल करण्यास मदत होते.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
त्याची शेपटी तुलनेने लहान असून, त्यावर गडद रंगाचे पट्टे किंवा वलयांसारख्या खुणा दिसतात.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
त्याचे पाय लहान आणि मजबूत असून, झपाट्याने धावणे आणि भक्ष्याचा पाठलाग करणे यासाठी ते उपयोगी पडतात.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
वाघाटी मांजर प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असते आणि त्याच्या चपळ हालचालींमुळे जंगलात त्याला पाहणे कठीण ठरू शकते.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
त्याच्या लहान आकारामुळे, अंगावरील वैशिष्ट्यपूर्ण ठिपक्यांमुळे आणि गडद रेषांमुळे वाघाटी मांजराला इतर रानमांजरांपासून ओळखता येते.
What Is a Rusty-Spotted Cat?
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Discover the mythological origins and history of Bhimashankar Jyotirlinga in Maharashtra.
esakal