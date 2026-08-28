Keshar Milk Health : रात्री झोपण्यापूर्वी केशर दूध प्यायल्याने काय होते?

Sandeep Shirguppe

झोपेसाठी मदत होऊ शकते

केशरामधील काही संयुगांवर झालेल्या संशोधनात मूड आणि झोपेच्या गुणवत्तेशी संबंधित संभाव्य फायदे दिसून आले आहेत.

Keshar Milk Health

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हा उपचार नाही

मात्र, केशर दूध हे झोपेवरील उपचार आहे असे म्हणता येत नाही.

Keshar Milk Health

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तणाव आणि मूड सुधारण्यास मदत

केशरामध्ये असलेल्या crocin आणि safranal सारख्या घटकांमुळे मूडवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता काही अभ्यासांत आढळली आहे.

Keshar Milk Health

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esakal

दुधातून प्रथिने आणि कॅल्शियम

केशरापेक्षा दुधाचे पोषणमूल्य अधिक महत्त्वाचे आहे. दूध कॅल्शियम, प्रथिने आणि इतर पोषक घटकांचा स्रोत आहे.

Keshar Milk Health

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अँटिऑक्सिडंट्स मिळतात

केशरामध्ये antioxidant गुणधर्म असलेली संयुगे असतात, जी शरीरातील oxidative stress कमी करण्यास मदत करू शकतात.

Keshar Milk Health

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मन शांत होण्यास मदत

कोमट दूध आणि केशराचा सुगंध यामुळे रात्री आरामदायी वाटू शकते. झोपण्यापूर्वीची शांत routine म्हणून याचा फायदा होऊ शकतो.

Keshar Milk Health

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esakal

किती केशर घ्यावे?

एक कप कोमट दुधात २–४ केशराच्या काड्या पुरेशा आहेत. केशर जास्त घेतल्याने फायदा वाढतो असे नाही.

Keshar Milk Health

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महत्त्वाची सूचना

केशर दूध प्यायल्याने त्वचा गोरी होणे, वजन झपाट्याने कमी होणे किंवा हार्मोन्स संतुलित होणे असे दावे ठोस पुराव्यांवर आधारित नाहीत.

Keshar Milk Health

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Sakal

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