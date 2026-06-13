तुंबाडची मंजुळा'साठी सई ताम्हणकरने किती घेतलं मानधन?

Payal Naik
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री सई ताम्हणकर हिच्या 'तुंबाडची मंजुळा' या चित्रपटाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
या चित्रपटाने एका आठवड्यातच त्याचं बजेट वसूल केलंय. पहिल्या आठवड्यातच या चित्रपटाने ६ कोटींची कमाई केलीये.
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
कोकणात शूट झालेल्या या चित्रपटात जितेंद्र जोशी, ओम भुतकर, सई ताम्हणकर, उषा नाडकर्णी, अंशुमन विचारे, मकरंद अनासपुरे असे कसलेले कलाकार आहेत.
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय.
prowns (6)
ESAKAL
चित्रपटातली मंजुळा नेमकी कोण आहे आणि ती या कोकणवासीयांसोबत नेमकं काय करते हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
मात्र या सिनेमासाठी साई ताम्हणकरने किती मानधन घेतलंय तुम्हाला ठाऊक आहे का?
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
तुंबाडची मंजुळासाठी सईने घेतलेल्या नेमक्या मानधनाचा आकडा समोर आलेला नाही मात्र एका वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार सईने या चित्रपटासाठी २५ ते ३० लाखांचं मानधन घेतल्याचं बोललं जातंय.
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
हा सिनेमा माऊथ पब्लिसिटीवर जोरदार सुरू आहे. त्यामुळे आता सिनेमा किती कोटींची कमाई करणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.
SAI TAMHANKAR
ESAKAL
६ दिवसात ५ कोटी कमावणाऱ्या 'तुंबाडची मंजुळा'चं बजेट किती माहितीये का?
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