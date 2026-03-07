संजू सॅमसनच्या 25 धावा म्हणजे टीम इंडियाचा विजय फिक्स

Pranali Kodre
८ मार्च रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगणार आहे.
India vs New Zealand
हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल.
या सामन्याआधी संजू सॅमसनबाबत एक खास आकडेवारी समोर आली आहे, जी वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल.
संजू सॅमसनच्या २५ धावा भारतीय संघाला विजयाची गॅरंटी देतात, कसं ते जाणून घेऊ.
जेव्हा जेव्हा संजू सॅमसनने भारतासाठी टी२० सामन्यात २५ पेक्षा जास्त धावा केल्यात, तेव्हा भारताने एकही सामना गमावलेला नाही.
संजूने आत्तापर्यंत १६ टी२० सामन्यात भारतासाठी २५ हून अधिक धावा केल्यात आणि हे सर्व १६ सामने भारताने जिंकले आहेत.
त्यामुळे आता अमहादाबादला न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्येही संजूची बॅट तळपावी अशीच इच्छा भारतीयांची असणार आहे.
