संजू सॅमसनच्या 25 धावा म्हणजे टीम इंडियाचा विजय फिक्स

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड

८ मार्च रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगणार आहे.

India vs New Zealand

अहमदाबाद

हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल.

Suryakumar Yadav

खास आकडेवारी

या सामन्याआधी संजू सॅमसनबाबत एक खास आकडेवारी समोर आली आहे, जी वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल.

Sanju Samson

सॅमसनच्या २५ धावा अन् विजयाची गॅरंटी

संजू सॅमसनच्या २५ धावा भारतीय संघाला विजयाची गॅरंटी देतात, कसं ते जाणून घेऊ.

Sanju Samson

जेव्हाही सॅमसनने २५ धावा केल्या...

जेव्हा जेव्हा संजू सॅमसनने भारतासाठी टी२० सामन्यात २५ पेक्षा जास्त धावा केल्यात, तेव्हा भारताने एकही सामना गमावलेला नाही.

Sanju Samson

१६ अपराजित सामने

संजूने आत्तापर्यंत १६ टी२० सामन्यात भारतासाठी २५ हून अधिक धावा केल्यात आणि हे सर्व १६ सामने भारताने जिंकले आहेत.

Sanju Samson

संजू सॅमसनची बॅट तळपणार

त्यामुळे आता अमहादाबादला न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्येही संजूची बॅट तळपावी अशीच इच्छा भारतीयांची असणार आहे.

Sanju Samson

२० व्या सेमीफायनलसाठी भारत सज्ज, आत्तापर्यंत कोणत्या स्पर्धांमध्ये खेळलेत?

Sanju Samson

