Sant Tukaram Beej : संत तुकाराम महाराज बीज: वारकरी संप्रदायासाठी पवित्र दिवस; महाराष्ट्रभर भक्तीचा महासागर

सकाळ डिजिटल टीम
वारकरी संप्रदायासाठी अत्यंत पवित्र आणि भावनिक मानला जाणारा दिवस. महाराष्ट्रभर भक्तीचा उत्साह अनुभवायला मिळतो.
वारकऱ्यांच्या श्रद्धेनुसार याच दिवशी संत तुकाराम महाराजांनी देहू येथून वैकुंठगमन केले.
या निमित्ताने देहू आणि महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी कीर्तन, भजन, अभंगगायन आणि पालखी सोहळे आयोजित केले जातात.
तुकाराम महाराजांचा हा अभंग भक्तांच्या मनात आजही भक्तीभाव जागवतो.
“साधु-संत येती घरा, तोचि दिवाळी दसरा”
संतांच्या सहवासातच खरा आनंद आणि आध्यात्मिक समृद्धी आहे.
“जे का रंजले गांजले, त्यांसी म्हणे जो आपुले”
दु:खी आणि गरजूंची साथ देणारा खरा संत असतो.
“जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन”
ज्याचे मन पवित्र आणि शांत आहे, त्याच्या जवळच भगवंत वास करतो.
“शब्दांमुळे दंगल, शब्दांमुळे मंगल”
शब्दांचा योग्य वापर जीवनात आनंद आणि शांती निर्माण करू शकतो.
“अज्ञानाच्या पोटी, अवघीच फजिती”
ज्ञान आणि विवेक हेच जीवनाला योग्य दिशा देतात.
“लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा”
नम्रता, साधेपणा आणि भक्ती हेच संत तुकाराम महाराजांचे खरे शिकवण.
