Sant Tukaram Beej : संत तुकाराम महाराज बीज: वारकरी संप्रदायासाठी पवित्र दिवस; महाराष्ट्रभर भक्तीचा महासागर

सकाळ डिजिटल टीम

संत तुकाराम महाराज बीज पालखी सोहळा

वारकरी संप्रदायासाठी अत्यंत पवित्र आणि भावनिक मानला जाणारा दिवस. महाराष्ट्रभर भक्तीचा उत्साह अनुभवायला मिळतो.

Devotees join the palkhi procession and chant abhangs on Sant Tukaram Beej.

फाल्गुन वद्य द्वितीया – वैकुंठगमनाचा दिवस

वारकऱ्यांच्या श्रद्धेनुसार याच दिवशी संत तुकाराम महाराजांनी देहू येथून वैकुंठगमन केले.

भक्तीचा उत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रात

या निमित्ताने देहू आणि महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी कीर्तन, भजन, अभंगगायन आणि पालखी सोहळे आयोजित केले जातात.

“आम्ही जातो आपुल्या गावा, आमचा रामराम घ्यावा”

तुकाराम महाराजांचा हा अभंग भक्तांच्या मनात आजही भक्तीभाव जागवतो.

संतांचे आगमन म्हणजे सण

“साधु-संत येती घरा, तोचि दिवाळी दसरा”

संतांच्या सहवासातच खरा आनंद आणि आध्यात्मिक समृद्धी आहे.

संतत्वाची खरी ओळख

“जे का रंजले गांजले, त्यांसी म्हणे जो आपुले”

दु:खी आणि गरजूंची साथ देणारा खरा संत असतो.

मनाची निर्मळता

“जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन”

ज्याचे मन पवित्र आणि शांत आहे, त्याच्या जवळच भगवंत वास करतो.

शब्दांची ताकद

“शब्दांमुळे दंगल, शब्दांमुळे मंगल”

शब्दांचा योग्य वापर जीवनात आनंद आणि शांती निर्माण करू शकतो.

अज्ञानाचे परिणाम

“अज्ञानाच्या पोटी, अवघीच फजिती”

ज्ञान आणि विवेक हेच जीवनाला योग्य दिशा देतात.

नम्रतेचा संदेश

“लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा”

नम्रता, साधेपणा आणि भक्ती हेच संत तुकाराम महाराजांचे खरे शिकवण.

