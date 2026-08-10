सारा तेंडुलकरचा ब्रायडल लूक पाहून चाहते घायाळ! फोटो पाहून म्हणाल...

Varsha Balhe

साराचा ब्राइडल लूक

लग्नाचा सीजन आला की अभिनेत्री असो किंवा सर्वसामान्य मुली, आपण वेगळं कसं दिसायचं याचा विचार करतो. आपल्या वेगवेगळ्या लूकने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घ्यायचं असतं. सध्या ब्राइडल फॅशनमध्येही नवनवीन ट्रेंड पाहायला मिळत आहेत. याचदरम्यान सारा तेंडुलकरचा ब्राइडल फोटोशूट चर्चेत आलं आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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स्टाईल

साराने या फोटोशूटसाठी पारंपरिक आणि मॉडर्न स्टाईलचा सुंदर मेळ साधला आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

सुंदरता

साराने आयव्हरी-पांढऱ्या रंगाचा गाऊन घातला आहे. या गाऊनमुळे तिचा लूक खूप साधा आणि क्लासी दिसत आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

लक्ष वेधून

गाऊनवर सुंदर फुलांची नक्षी करण्यात आली आहे. त्यामुळे साधा गाऊनही खूप आकर्षक दिसत आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

पानांच्या नक्षीचा घुंघट

साराच्या लूकमधली सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिचा लांब घुंघट. त्यावर पानं आणि वेलींची सुंदर नक्षी आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

मेकअप

साराने चेहऱ्यावर हलका मेकअप केला असून, गुलाबी रंगाच्या ओठांमुळे तिचा लूक आणखी सुंदर दिसत आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

मोकळे केस

साराने केस मोकळे ठेवून त्यांना हलक्या लहरी दिल्या आहेत. या साध्या हेअरस्टाईलमुळे तिचा ब्राइडल लूक आणखी खुलला आहे.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

साराचा हा लूक

साराचा हा लूक पाहता, लग्नासाठी नेहमी जड कपडे आणि भरपूर दागिनेच हवेत असं नाही. साध्या स्टाईलमध्येही तुम्ही सुंदर आणि वेगळं दिसू शकता.

SARA TENDULKAR BRIDAL LOOK

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esakal

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