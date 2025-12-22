आमदारालाही लाजवेल असा निकाल! तब्बल 41 हजारांहून अधिक मतांचं मताधिक्य, राजेंनी शब्द दिला अन्...

सकाळ डिजिटल टीम
सातारा नगरपरिषद निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ऐतिहासिक यश संपादन करत शहरावर आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
Amol Mohite Victory
भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते यांनी तब्बल ४१,०४० मतांच्या प्रचंड फरकाने विजय मिळवत सातारा नगरपालिकेच्या इतिहासात नवा विक्रम नोंदवला.
एखाद्या आमदारालाही लाजवेल इतक्या मोठ्या मताधिक्याने अमोल मोहिते विजयी झाल्याने त्यांच्या या यशाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच त्यांनी आघाडी घेतली होती आणि ती अखेरपर्यंत कायम राखली.
अमोल मोहिते यांना एकूण ५७,५९६ मते मिळाली, तर त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पुरस्कृत उमेदवार सुवर्णादेवी पाटील यांना केवळ १५,५५६ मतांवर समाधान मानावे लागले.
४१ हजारांहून अधिक मतांचे हे ऐतिहासिक अंतर सातारा नगरपालिकेच्या निवडणूक इतिहासात मैलाचा दगड ठरत असून, भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचे ते स्पष्ट द्योतक मानले जात आहे.
