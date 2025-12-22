आमदारालाही लाजवेल असा निकाल! तब्बल 41 हजारांहून अधिक मतांचं मताधिक्य, राजेंनी शब्द दिला अन्...

सकाळ डिजिटल टीम

सातारकरांचा कौल भाजपच्या बाजूने

सातारा नगरपरिषद निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ऐतिहासिक यश संपादन करत शहरावर आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

साताऱ्यात भाजपचा झंझावात

भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते यांनी तब्बल ४१,०४० मतांच्या प्रचंड फरकाने विजय मिळवत सातारा नगरपालिकेच्या इतिहासात नवा विक्रम नोंदवला.

आमदारालाही लाजवेल असा फरक

एखाद्या आमदारालाही लाजवेल इतक्या मोठ्या मताधिक्याने अमोल मोहिते विजयी झाल्याने त्यांच्या या यशाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.

मोहितेंची दणदणीत सरशी

निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच त्यांनी आघाडी घेतली होती आणि ती अखेरपर्यंत कायम राखली.

अमोल मोहितेंनी रचला नवा इतिहास

अमोल मोहिते यांना एकूण ५७,५९६ मते मिळाली, तर त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पुरस्कृत उमेदवार सुवर्णादेवी पाटील यांना केवळ १५,५५६ मतांवर समाधान मानावे लागले.

मोहितेंचा ४१ हजार मतांनी विक्रमी विजय

४१ हजारांहून अधिक मतांचे हे ऐतिहासिक अंतर सातारा नगरपालिकेच्या निवडणूक इतिहासात मैलाचा दगड ठरत असून, भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचे ते स्पष्ट द्योतक मानले जात आहे.

