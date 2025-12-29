Peepal Tree Night:रात्री पिंपळाच्या झाडाखाली झोपणे का अशुभ मानले जाते?

सकाळ डिजिटल टीम

कार्बन डायऑक्साइडचे वाढते प्रमाण

दिवसा झाडे ऑक्सिजन सोडतात; मात्र रात्री प्रकाशसंश्लेषण न झाल्याने पिंपळाचे झाड कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकते.

Peepal Tree Night

|

esakal

ऑक्सिजनची कमतरता

झाडाखाली झोपल्यास आजूबाजूला ऑक्सिजन कमी व CO₂ जास्त होतो, त्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

Peepal Tree Night

|

esakal

गुदमरल्यासारखी भावना

जास्त CO₂ मुळे डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.

Peepal Tree Night

|

esakal

कीटकांचा धोका

रात्री किडे, मुंग्या, पाली यांची हालचाल वाढते, जे अंगावर पडू शकतात.

Peepal Tree Night

|

esakal

साप पडण्याची शक्यता

मोठ्या झाडावर राहणारे साप किंवा सरपटणारे प्राणी खाली येण्याचा धोका असतो.

Peepal Tree Night

|

esakal

वीज पडण्याचा धोका

वादळी पावसात उंच पिंपळाच्या झाडावर वीज पडण्याची शक्यता जास्त असते.

Peepal Tree Night

|

esakal

देवतांचे निवासस्थान

हिंदू धर्मात पिंपळाला ब्रह्मा, विष्णू व महेश यांचे वासस्थान मानले जाते.

Peepal Tree Night

|

esakal

Sugarcane Juice Benefits: हिवाळ्यात उसाच्या रसाचे आरोग्यदायी फायदे ?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Sugarcane Juice Benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा