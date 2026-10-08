अंघोळीच्या पाण्यात Sea Salt टाका; त्वचेपासून तणावापर्यंत मिळू शकतात ‘हे’ फायदे

Pranali Kodre
पाण्यामध्ये समुद्री मीठ टाकून अंघोळ करण्याचे अनेक फायदे असल्याचे सांगितले जाते, पण त्याचा खरंच फायदा होतो का जाणून घेऊया.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
काही संशोधनानुसार समुद्री मिठाच्या पाण्याने अंघोळ केल्याने संधिवात किंवा सांध्यांच्या वेदना आणि कडकपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते, पण हा वैद्यकीय उपचाराचा पर्याय नाही.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
मिठाच्या पाण्याने त्वचेवरील खाज कमी होण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.सोरायसिससारख्या काही त्वचारोगांमध्ये आराम मिळू शकतो.मात्र, हा कोणत्याही त्वचारोगावरचा उपचार नाही.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
काही लोकांना मिठाच्या पाण्याच्या अंघोळीमुळे कोरड्या त्वचेला आराम मिळू शकतो, पण अंघोळीनंतर मॉइश्चरायझर लावणे महत्त्वाचे आहे.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
समुद्री मिठाच्या पाण्यास काही वेळ बसल्याने स्नायूंचा आणि पायाचा थकवा कमी होऊन आराम मिळू शकतो. पण हा फायदा मीठामुळे की कोमट पाण्यामुळे होतो, हे स्पष्ट सांगता येत नाही.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
कोमट पाण्यात अंघोळ केल्याने शरीर रिलॅक्स होते, त्यामुळे थकवा आणि ताण कमी झाल्यासारखा वाटू शकतो.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
साधारण आकाराच्या बाथटबमधील पाण्यात ¼ कप समुद्री मीठ मिसळू शकता. पाणी कोमट असावे. तुम्ही साधारण १५-२० मिनिटे पाण्यात राहू शकता. पण अंघोळीनंतर मॉइश्चरायझर लावा.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
समुद्री मिठाच्या पाण्याने अंघोळीचा काही संभाव्य फायदा असला तरी त्याला कोणत्याही आजारावरील उपचार मानू नये.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
Sea Salt Bath Benefits
Sakal
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