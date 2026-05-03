Shivaji Maharaj Justice System : बलात्काराच्या गुन्हा घडल्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांची न्यायव्यवस्था कशी होती?

Sandeep Shirguppe
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी राज्याचा कारभार अतिषय पारदर्शक चालवला.
राजेंच्या राज्यात स्त्रियांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करण्यास कडक बंदी होती.
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा (मृत्युदंडही) दिला जायचा. हातपाय कापून टाकले जायचे.
शत्रू पक्षातील स्त्रिया व मुलांना पूर्ण संरक्षण देण्यासाठी शिवाजी महाराज नेहमी अग्रेसर असायचे.
युद्धावेळी सैनिकांनी लूटमार करताना स्त्रियांना त्रास देऊ नये यासाठी महाराज काळजी घेत असतं.
महाराजांनी कधीही धार्मिक स्थळांचा अपमान होईल कृत्य करू दिले नाही.
रयतेला त्रास देणाऱ्या मावळ्यांना शिवाजी महाराज यांच्या राज्यात तात्काळ शिक्षा दिली जायची.
रयतेला न्याय मिळावा यासाठी मजबूत न्यायव्यवस्था होती. यामुळे लगेच निर्णय मार्गी लागायचे.
