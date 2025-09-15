शिवराज्याभिषेकासाठी औरंगजेबाकडून 1 कोटीचा आहेर, कशी झाली होती मुघलांची फजिती?

Shubham Banubakode

औरंगजेबाचा दूधभाऊ

बहादूरखान हा औरंगजेबाचा दूधभाऊ होता. औरंगजेबाचे त्याच्याशी जवळचे संबंध होते. तसेच तो माजखोर उमरावही होता.

बहादूरगडाची निर्मिती

शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, तेव्हा बहादूरखान दक्षिणेत सुभेदार होता. त्याने भीमा नदीच्या काठावर बहादूरगड नावाचा किल्ला बांधला होता.

महाराजांचा छाप्याचा विचार

राज्याभिषेकानंतर बहादूरखानाने बहादुरगडावर औरंगजेबाला पाठवण्यासाठी खजिना आणि 200 घोडी जमा केल्याची गुप्त माहिती महाराजांना मिळाली होती.

मराठ्यांचा गनिमी काव्याचा डाव

पावसाने उसंत घेतल्यावर महाराजांनी बहादूरगडावर धाडसी छाप्याची योजना आखली. तसेच दोन हजार मराठे गडाच्या दिशेने येत असल्याची अफवा पसरवली.

बहादूरखानाचा घमेंडखोरपणा

फक्त दोन हजार मराठे येत असल्याचे ऐकून बहादूरखानाला यात पराक्रम दाखवण्याची संधी दिसली. त्याने बहुतांश सैन्य घेऊन मराठ्यांचा पाठलाग सुरू केला.

मराठ्यांचा सापळा

मात्र, गडापासून काही अंतरावर आठ हजार मराठे दबा धरून बसले होते, याची माहिती खानाला नव्हती. बहादुरखानने गड सोडताच मराठ्यांनी छापा टाकला.

बहादूरगड लुटला

बहादूर माघारी आला तेव्हा गडावरून धुराचे लोट दिसले. गडाजवळ पोहोचताच रहिवाशांनी सांगितले, की ''शिवरायांनी खजिना लुटला''

दिल्लीश्वराचा आहेर

महाराजांच्या मते, एक कोटी नगद आणि 200 घोडी हा दिल्लीश्वराचा (औरंगजेबाचा) राज्याभिषेकासाठी आहेर होता.

इथे आजही जपून ठेवला आहे शिवरायांच्या पुजा घरातील 'बाण', इंदिरा गांधींनीही घेतलं होतं दर्शन

