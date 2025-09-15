शिवराज्याभिषेकासाठी औरंगजेबाकडून 1 कोटीचा आहेर, कशी झाली होती मुघलांची फजिती?

Shubham Banubakode
बहादूरखान हा औरंगजेबाचा दूधभाऊ होता. औरंगजेबाचे त्याच्याशी जवळचे संबंध होते. तसेच तो माजखोर उमरावही होता.
शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, तेव्हा बहादूरखान दक्षिणेत सुभेदार होता. त्याने भीमा नदीच्या काठावर बहादूरगड नावाचा किल्ला बांधला होता.
राज्याभिषेकानंतर बहादूरखानाने बहादुरगडावर औरंगजेबाला पाठवण्यासाठी खजिना आणि 200 घोडी जमा केल्याची गुप्त माहिती महाराजांना मिळाली होती.
पावसाने उसंत घेतल्यावर महाराजांनी बहादूरगडावर धाडसी छाप्याची योजना आखली. तसेच दोन हजार मराठे गडाच्या दिशेने येत असल्याची अफवा पसरवली.
फक्त दोन हजार मराठे येत असल्याचे ऐकून बहादूरखानाला यात पराक्रम दाखवण्याची संधी दिसली. त्याने बहुतांश सैन्य घेऊन मराठ्यांचा पाठलाग सुरू केला.
मात्र, गडापासून काही अंतरावर आठ हजार मराठे दबा धरून बसले होते, याची माहिती खानाला नव्हती. बहादुरखानने गड सोडताच मराठ्यांनी छापा टाकला.
बहादूर माघारी आला तेव्हा गडावरून धुराचे लोट दिसले. गडाजवळ पोहोचताच रहिवाशांनी सांगितले, की ''शिवरायांनी खजिना लुटला''
महाराजांच्या मते, एक कोटी नगद आणि 200 घोडी हा दिल्लीश्वराचा (औरंगजेबाचा) राज्याभिषेकासाठी आहेर होता.
