चहासोबत खारे बिस्किट खावं की नाही?

Varsha Balhe

चहासोबत खारे बिस्किट खावं की नाही?

रोजची ही सवय आरोग्यासाठी किती योग्य आहे, जाणून घ्या.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

डॉक्टर काय सांगतात?

तज्ज्ञांच्या मते, रोज चहासोबत खारे बिस्किट खाणे टाळावे.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

मैद्यामुळे वाढू शकतात समस्या

खाऱ्या बिस्किटांमध्ये रिफाइंड मैदा आणि ट्रान्स फॅट्स असतात, जे आरोग्यासाठी चांगले मानले जात नाहीत.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

रक्तदाब वाढण्याचा धोका

या बिस्किटांमध्ये सोडियमचे प्रमाण जास्त असल्याने हाय ब्लड प्रेशरचा धोका वाढू शकतो.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

पचनावर होतो परिणाम

चहातील कॅफिन आणि बिस्किटांतील मैदा यामुळे अॅसिडिटी, गॅस आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

शरीरात लोहाची कमतरता

चहातील टॅनिनमुळे आयर्नचे शोषण कमी होते, त्यामुळे अशक्तपणाचा धोका वाढू शकतो.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

मग चहासोबत काय खावं?

भाजलेले चणे, ड्रायफ्रूट्स, मखाणे किंवा मल्टीग्रेन बिस्किटांचा पर्याय निवडा.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

निष्कर्ष

अधूनमधून खारे बिस्किट खाल्ल्याने फारसा धोका नसला, तरी रोज चहासोबत खाण्याची सवय टाळण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात.

Is It Healthy to Eat Salty Biscuits with Tea?

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esakal

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