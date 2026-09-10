श्रावण संपला अन् अंड्याचे भाव वाढले! तुमच्या शहरात दर काय?

Varsha Balhe

अंड्याचे भाव

श्रावण महिन्यात अंड्यांची मागणी काहीशी कमी झाली होती. मात्र, श्रावण संपल्यानंतर बाजारात पुन्हा अंड्यांची मागणी वाढताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम दरांवरही जाणवू लागला आहे.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

पुण्यात अंड्याचा दर किती?

पुण्यात 8 सप्टेंबरला एका अंड्याचा दर सुमारे ₹5.65 होता. 9 सप्टेंबरला तो ₹5.75 झाला, तर 10 सप्टेंबरला ₹5.85 प्रति अंडा असा दर दिसत आहे.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

दोन दिवसांत 20 पैशांची वाढ

पुण्यात 8 ते 10 सप्टेंबरदरम्यान अंड्याच्या दरात सुमारे 20 पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे रोजच्या खरेदीतही हा बदल जाणवू शकतो.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

मुंबईतही अंड्याचे भाव वाढले

मुंबईत 8 सप्टेंबरला अंड्याचा दर ₹5.80 होता. 9 सप्टेंबरला तो ₹5.90, तर 10 सप्टेंबरला ₹6 प्रति अंडा झाला.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

महाराष्ट्राचा सरासरी दर किती?

10 सप्टेंबरला महाराष्ट्रात अंड्याचा सरासरी दर सुमारे ₹5.79 प्रति अंडा असल्याचं उपलब्ध डेटामध्ये दिसत आहे.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

श्रावणात दर का कमी झाले होते?

श्रावणात अनेकजण अंडी आणि मांसाहार टाळतात. त्यामुळे अंड्यांची मागणी कमी झाली होती. 7 सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, याच कारणामुळे अंड्यांच्या किमतीत काहीशी घट झाली होती.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

आता दर आणखी वाढणार?

श्रावण संपल्यानंतर अंड्यांची मागणी वाढत असल्याने दरातही वाढ दिसत आहे. पुढील काही दिवसांत मागणी, आवक आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार दर बदलू शकतात.

Egg Prices After Shravan Ends

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esakal

श्रावण संपला! चिकन-मटणचे सध्याचे भाव काय आहेत?

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