शुभमन गिलची सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत पुजाराशी बरोबरी

भारत आणि वेस्ट इंडिज

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियममध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दुसरा कसोटी सामना १० ऑक्टोबर २०२५ पासून खेळवला गेला.

शुभमन गिलचे शतक

या सामन्यात पहिल्या डावात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने १६ चौकार आणि २ षटकारांसह १९६ चेंडूत १२९ धावा केल्या.

१९ वे शतक

शुभमन गिलचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील १९ वे शतक ठरले. त्यामुळे त्याने सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत चेतेश्वर पुजाराची बरोबरी केली आहे.

चेतेश्वर पुजारा

पुजारानेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १९ शतके केली असून तो ११ व्या क्रमांकावर आहे.

१०. गौतम गंभीर - केएल राहुल

गौतम गंभीर आणि केएल राहुल यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्य़े प्रत्येकी २० शतके केली आहेत.

९. व्हीव्हीएस लक्ष्मण

व्हीव्हीएस लक्ष्मणने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २३ शतके केली आहेत.

८. शिखर धवन

शिखर धवनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २४ शतके केली आहेत.

७. मोहम्मद अझरुद्दिन

मोहम्मद अझरुद्दिनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २९ शतके केली आहेत.

६. सुनील गावसकर

सुनील गावसकर यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३५ शतके केली आहेत.

५. विरेंद्र सेहवाग - सौरव गांगुली

विरेंद्र सेहवाग आणि सौरव गांगुली यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी ३८ शतके केली आहेत.

४. राहुल द्रविड

राहुल द्रविडने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४८ शतके केली आहेत.

३. रोहित शर्मा

रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४९ शतके केली आहेत.

२. विराट कोहली

विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८२ शतके केली आहेत.

१. सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० शतके केली आहेत.

कॅप्टन गिलचे ५ वे शतक अन् विराट कोहलीशी बरोबरी

