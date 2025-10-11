शुभमन गिलची सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत पुजाराशी बरोबरी

Pranali Kodre
दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियममध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दुसरा कसोटी सामना १० ऑक्टोबर २०२५ पासून खेळवला गेला.
India vs West Indies
या सामन्यात पहिल्या डावात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने १६ चौकार आणि २ षटकारांसह १९६ चेंडूत १२९ धावा केल्या.
Shubman Gill
शुभमन गिलचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील १९ वे शतक ठरले. त्यामुळे त्याने सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत चेतेश्वर पुजाराची बरोबरी केली आहे.
Shubman Gill
पुजारानेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १९ शतके केली असून तो ११ व्या क्रमांकावर आहे.
Cheteshwar Pujara
गौतम गंभीर आणि केएल राहुल यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्य़े प्रत्येकी २० शतके केली आहेत.
Gautam Gambhir - KL Rahul
व्हीव्हीएस लक्ष्मणने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २३ शतके केली आहेत.
VVS Laxman
शिखर धवनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २४ शतके केली आहेत.
Shikhar Dhawan
मोहम्मद अझरुद्दिनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २९ शतके केली आहेत.
Mohammad Azharuddin
सुनील गावसकर यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३५ शतके केली आहेत.
Sunil Gavaskar
विरेंद्र सेहवाग आणि सौरव गांगुली यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी ३८ शतके केली आहेत.
Virender Sehwag - Sourav Ganguly
राहुल द्रविडने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४८ शतके केली आहेत.
Rahul Dravid
रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४९ शतके केली आहेत.
Rohit Sharma
विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८२ शतके केली आहेत.
Virat Kohli
सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० शतके केली आहेत.
Sachin Tendulkar
Shubman Gill
