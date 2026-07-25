दिवसभरात खूप चहा पिता? शरीरावर होऊ शकतात हे 8 गंभीर परिणाम!

Varsha Balhe

चहा

झोपेवर होतो परिणाम चहामधील कॅफिनमुळे रात्री झोप उशिरा येऊ शकते किंवा झोपेची गुणवत्ता कमी होऊ शकते.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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त्रास

अॅसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो रिकाम्या पोटी किंवा जास्त चहा पिल्याने अॅसिडिटी, जळजळ आणि पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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कमतरता

लोहाची कमतरता निर्माण होऊ शकते जेवणासोबत वारंवार चहा पिल्यास शरीरात लोहाचे शोषण कमी होऊ शकते.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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हृदय

हृदयाचे ठोके वाढू शकतात अतिप्रमाणात कॅफिन घेतल्याने काही लोकांमध्ये हृदयाचे ठोके वेगाने धडधडू शकतात.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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चिंता आणि अस्वस्थता

चिंता आणि अस्वस्थता वाढू शकते जास्त चहा पिल्याने काहींना घाबरल्यासारखे वाटणे, चिडचिड किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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डोकेदुखी

डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो जास्त कॅफिनचे सेवन किंवा अचानक चहा बंद केल्यास डोकेदुखी होण्याची शक्यता असते.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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दातांवर डाग

दातांवर डाग पडू शकतात वारंवार चहा पिल्याने दातांचा नैसर्गिक पांढरेपणा कमी होऊन डाग पडू शकतात.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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किती चहा योग्य?

किती चहा योग्य? तज्ज्ञांच्या मते, बहुतांश निरोगी प्रौढांनी दिवसाला 2 ते 3 कप चहा मर्यादित प्रमाणात पिणे योग्य मानले जाते. अतिसेवन टाळल्यास आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम कमी होऊ शकतात.

Side Effects of Drinking Too Much Tea

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