रोज चिप्स आणि कुरकुरे खाता? शरीरावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर परिणाम; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Varsha Balhe

चिप्स आणि कुरकुरे

रोज चिप्स आणि कुरकुरे खाणं सुरक्षित आहे का? या सवयीचा लिव्हर, हृदय आणि संपूर्ण आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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लिव्हर

लिव्हरवर वाढतो ताण अतिरिक्त तेल आणि प्रक्रिया केलेले घटक फॅटी लिव्हरचा धोका वाढवू शकतात.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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हृदय

हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम यातील जास्त मीठ आणि ट्रान्स फॅट्समुळे रक्तदाब व कोलेस्ट्रॉल वाढू शकतो.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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esakal

पचन

पचनाच्या तक्रारी वाढू शकतात रोज सेवन केल्यास अॅसिडिटी, गॅस आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होण्याची शक्यता असते.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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esakal

वजन

वजन झपाट्याने वाढू शकते चिप्स आणि कुरकुरेमध्ये रिकाम्या कॅलरीज जास्त असल्याने वजन वाढण्याचा धोका असतो.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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esakal

मर्यादित

मर्यादित प्रमाणातच खा हे पदार्थ रोज खाण्याऐवजी क्वचित आणि कमी प्रमाणात खाणे अधिक योग्य ठरते.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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esakal

Side Effects of Eating Chips And Kurkure तज्ज्ञांचा सल्ला

तज्ज्ञांचा सल्ला चिप्स आणि कुरकुरे याऐवजी फळे, सुकामेवा किंवा भाजलेले मखाणे यांसारखे पौष्टिक पर्याय निवडल्यास आरोग्यास अधिक फायदा होऊ शकतो.

Side Effects of Eating Chips And Kurkure

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esakal

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