जेवल्यानंतर लगेच झोपल्यास शरीरावर 'हे' ७ परिणाम होतात

Varsha Balhe

छातीत जळजळ

जेवल्यानंतर लगेच झोपल्यास पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत येऊ शकते. त्यामुळे छातीत जळजळ, आंबट ढेकर आणि अस्वस्थता जाणवू शकते.

What happens if you sleep immediately after eating

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पचन

जेवणानंतर लगेच झोपल्यामुळे पचनक्रिया मंदावते. त्यामुळे अपचन, गॅस आणि पोट जड झाल्यासारखे वाटू शकते.

What happens if you sleep immediately after eating

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वजन

शारीरिक हालचाल न झाल्याने कॅलरींचा योग्य वापर होत नाही. त्यामुळे कालांतराने वजन वाढू शकते.

What happens if you sleep immediately after eating

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ब्लड शुगर

जेवणानंतर लगेच झोपल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यात अडचण येऊ शकते, विशेषतः मधुमेहाचा धोका असलेल्या व्यक्तींमध्ये.

What happens if you sleep immediately after eating

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What happens if you sleep immediately after eatingझोप

अॅसिडिटी आणि अपचनामुळे रात्री वारंवार जाग येऊ शकते. त्यामुळे गाढ आणि शांत झोप मिळत नाही.

What happens if you sleep immediately after eating

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What happens if you sleep immediately after eatingपोषक

पचनक्रिया मंदावल्याने अन्नातील काही पोषक घटकांचे शोषण प्रभावीपणे होण्यात अडथळा येऊ शकतो.

What happens if you sleep immediately after eating

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हृदय

सतत अॅसिड रिफ्लक्स, वजन वाढ आणि इतर सवयींमुळे दीर्घकाळात हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.

What happens if you sleep immediately after eating

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