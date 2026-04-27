स्मार्टफोनला एक्सपायरी डेट असते का?

Shubham Banubakode

आयुष्याचा भाग

आज स्मार्टफोन आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कॉल, इंटरनेट, सोशल मीडिया असं सगळा वापर फोनवरच होतो.

सततची साथ

सकाळपासून रात्रीपर्यंत आपण स्मार्टफोन वापरतो. आपण कुठेही गेलो तरी फोन नेहमी सोबतच असतो.

एक्सपायरी डेट असते का?

दूध किंवा औषधांप्रमाणे फोनवर एक्सपायरी डेट लिहिलेली नसते, पण तरीही त्याचं एक मर्यादित आयुष्य असते.

किती असते लाइफ?

सामान्यतः एक स्मार्टफोन ३ ते ५ वर्षे चांगला चालतो. त्यानंतर त्याची कार्यक्षमता कमी होऊ लागते.

बॅटरीची समस्या

वेळ जसजसा जातो, तसतशी बॅटरीची लाईफ कमी होते. त्यामुळे फोन लवकर डिस्चार्ज होतो.

अपडेट्स बंद होणे

काही वर्षांनी कंपनीकडून सॉफ्टवेअर अपडेट्स येणे बंद होते, ज्यामुळे फोनची स्पीड आणि सुरक्षा कमी होते.

अॅप्स नीट न चालणे

नवीन अॅप्स जुन्या फोनमध्ये नीट चालत नाहीत, त्यामुळे यूजर एक्सपीरियंस खराब होतो आणि त्रास वाढतो.

बदलण्याची वेळ कधी?

जर तुमचा फोन वारंवार हँग होत असेल किंवा गरजा पूर्ण करत नसेल, तर समजून घ्या, नवीन फोन घेण्याची वेळ आली आहे.

