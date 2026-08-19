गुप्तधन अन् सापांचं कनेक्शन खरं की केवळ गैरसमज? जाणून घ्या

Shubham Banubakode
जमिनीखाली पुरलेल्या सोन्या-चांदीच्या खजिन्याची साप राखण करतात, अशी कथा आपण अनेकदा ऐकतो. पण याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
snakes guard buried treasure
esakal
जुन्या लोककथांमधून साप आणि गाडलेल्या खजिन्याचा संबंध जोडला गेला. त्यामुळे ही गोष्ट आजही अनेकांना खरी वाटते.
snakes guard buried treasure
esakal
सापांना सोनं, चांदी किंवा पैशांची किंमत कळत नाही. त्यांना फक्त अन्न, सुरक्षित जागा आणि राहण्यासाठी योग्य वातावरण महत्त्वाचं असतं.
snakes guard buried treasure
esakal
जमिनीला पडलेल्या भेगा आणि बिळं सापांसाठी सुरक्षित असतात. तिथे त्यांना उन्हापासून, थंडीपासून आणि इतर प्राण्यांपासून सहज लपता येतं.
snakes guard buried treasure
esakal
प्रत्येक वेळी साप स्वतः बिळ तयार करतातच असं नाही. उंदीर किंवा इतर प्राण्यांनी सोडलेली जुनी बिळंही ते राहण्यासाठी वापरतात.
snakes guard buried treasure
esakal
सापांनाही श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजन लागतो. मात्र कमी ऑक्सिजन असलेल्या ठिकाणी ते माणसांपेक्षा काही काळ जास्त तग धरू शकतात.
snakes guard buried treasure
esakal
जमिनीखालचं प्रत्येक ठिकाण पूर्णपणे बंद नसतं. मातीतील छोट्या भेगा आणि मोकळ्या जागांमधून थोड्याफार प्रमाणात हवा खेळती राहते.
snakes guard buried treasure
esakal
साप दिसण्यामागे सुरक्षित जागा, अन्न, ओलावा किंवा योग्य वातावरण ही कारणं असू शकतात. खजिन्याशी त्याचा संबंध नाही.
snakes guard buried treasure
esakal
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Why do we yawn after seeing someone else yawn?
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