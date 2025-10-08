सापाला कान नसतात तरी ऐकू कसं येतं? जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

सर्वात विषारी प्राणी

साप पृथ्वीवरील सर्वात विषारी प्राण्यांपैकी एक आहेत. किंग कोब्रासह अनेक प्रजाती इतक्या शक्तिशाली आहेत की चावल्याने माणसासाठी जीवघेणा ठरू शकतो.

विषाचा एक थेंब

इनलँड टायफून नावाच्या सापाच्य़ा विषाचा एक थेंबही अनेक लोकांना मारण्याची क्षमता ठेवतो. म्हणूनच, मानव आणि प्राणी दोघेही त्यांच्यापासून दूर राहणे पसंत करतात.

कान

पण तुम्हाला माहित आहे का की सापांना कान नसतात, मग ते कसे ऐकतात? चला जाणून घेऊया.

श्रवणशक्ती

साप बहिरे नसतात; पण, त्यांची श्रवणशक्ती मर्यादित असते. याचे कारण अगदी वेगळे आहे. कारण सापांना बाह्य कान किंवा मधले कान नसतात.

जबड्यात हाड

फक्त एक लहान हाड असते जे त्यांच्या जबड्याच्या हाडाला आतील कानाच्या नलिकेशी जोडलेली असते.

हालचाल

जेव्हा जेव्हा प्राणी किंवा मनुष्य त्यांच्या जवळ येतो तेव्हा त्यांना त्यांच्या त्वचेद्वारे आवाज जाणवतो.

सतर्कता

हा आवाज जबड्याच्या हाडातून आतील कानाच्या नलिकेतत जातो. साप हा आवाज ऐकतो आणि लगेच सतर्क होतो.

मर्यादा

आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे माणूस २० ते २० हजार हर्ट्झ पर्यंतचे आवाज ऐकू शकतो, तर साप फक्त २०० ते ३०० हर्ट्झ पर्यंतचे आवाज ऐकू शकतात.

