पालक आणि पनीर एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य?

Varsha Balhe

पालक-पनीर कॉम्बिनेशन

पालक आणि पनीर ही चविष्ट डिश असली तरी पोषणाच्या दृष्टीने हे कॉम्बिनेशन तितकेसे फायदेशीर मानले जात नाही.

Spinach Paneer Combination

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लोहाचे शोषण कमी होते

पनीरमधील कॅल्शियममुळे पालकमधील लोह (Iron) शरीरात कमी प्रमाणात शोषले जाऊ शकते.

Spinach Paneer Combination

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esakal

कॅल्शियमचाही फायदा कमी

पालकमधील ऑक्झॅलेट पनीरमधील कॅल्शियमसोबत संयोग करून त्याचे शोषण कमी करू शकते.

Spinach Paneer Combination

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esakal

पचनावर ताण येऊ शकतो

हे दोन्ही पदार्थ काही लोकांसाठी जड ठरू शकतात, त्यामुळे गॅस किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो.

Spinach Paneer Combination

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esakal

व्हिटॅमिन C सोबत खा

पालक बनवताना टोमॅटो किंवा लिंबाचा वापर केल्यास लोहाचे शोषण सुधारण्यास मदत होते.

Spinach Paneer Combination

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esakal

पालक-बटाटा किंवा पालक-मका

लोहाचा अधिक फायदा मिळवण्यासाठी पालक बटाटा किंवा मक्यासोबत खाणे चांगला पर्याय ठरू शकतो.

Spinach Paneer Combination

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esakal

चवीसाठी खायला हरकत नाही

पालक-पनीर प्रोटीनयुक्त आणि चविष्ट आहे. मात्र, लोह आणि कॅल्शियमचा पूर्ण फायदा मिळेलच असे नाही.

Spinach Paneer Combination

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esakal

संतुलित आहार महत्त्वाचा

पालक-पनीर खा, पण लोह आणि कॅल्शियमच्या गरजेसाठी इतर पोषक पदार्थांचाही आहारात समावेश करा.

Spinach Paneer Combination

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esakal

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Soybean Curry Benefits

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