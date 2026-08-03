पावसाळ्यात स्टीम केलेले मोमोज का ठरू शकतात चांगला पर्याय?

Varsha Balhe
पावसाळ्यात गरमागरम आणि वाफाळलेले पदार्थ खाण्याची इच्छा वाढते. अशावेळी कमी तेलात तयार केलेले स्टीम मोमोज चवदार आणि तुलनेने हलका पर्याय ठरू शकतात.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
पावसाळ्यात वातावरण थंड आणि दमट असते. अशावेळी ताजे आणि गरम स्टीम मोमोज खाल्ल्याने शरीराला उबदारपणा मिळतो आणि खाण्याचा आनंदही वाढतो.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
तळलेले किंवा जास्त तेलकट पदार्थ पचायला जड जाऊ शकतात. स्टीम मोमोज मात्र वाफेवर शिजवले जात असल्याने त्यात तेलाचे प्रमाण कमी असते आणि ते तुलनेने हलके ठरतात.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
घरच्या घरी तयार केलेल्या मोमोजमध्ये कोबी, गाजर, सिमला मिरची आणि कांदा यांसारख्या भाज्यांचा वापर करता येतो. त्यामुळे आहारात फायबर आणि विविध पोषक घटकांचा समावेश होतो.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
तळलेल्या मोमोजमध्ये तेल आणि चरबीचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे पावसाळ्यात स्टीम केलेले मोमोज हा तळलेल्या मोमोजपेक्षा तुलनेने हलका पर्याय ठरू शकतो.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
स्टीम मोमोजसोबत लाल मिरची, लसूण किंवा टोमॅटोची चटणी दिली जाते. यामुळे मोमोजची चव आणखी खुलते. मात्र चटणीचे प्रमाणही मर्यादित ठेवणे चांगले.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
पावसाळ्यात मोमोज खाताना स्वच्छता आणि ताजेपणाला सर्वाधिक महत्त्व द्या. शक्य असल्यास ताजे, गरम आणि स्वच्छ ठिकाणी तयार केलेले स्टीम मोमोजच खा.
Why can steamed momos be a good choice during monsoon?
esakal
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Brown Rice vs White Rice
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