Tax-free living: जगात 'या' देशांमधील लोक जगतात टॅक्स फ्री आयुष्य; अर्थव्यवस्था भरभराटीस!

Mayur Ratnaparkhe

संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) -

युएई हा जगातील सर्वात लोकप्रिय करमुक्त देशांपैकी एक आहे. येथे कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही.

सौदी अरेबिया -

सौदी अरेबिया आपल्या नागरिकांना थेट उत्पन्न करातूनही सूट देतो. येथे व्हॅट आणि इतर अप्रत्यक्ष कर लागू आहेत.

बहरीन -

बहरीनमधील नागरिकांना देखील उत्पन्न करातून सूट आहे. सरकार अप्रत्यक्ष कर, शुल्क आणि तेलातून महसूल निर्माण करते.

कतार आणि ओमान -

कतार आणि ओमान या आखाती देशांना देखील वैयक्तिक उत्पन्न करातून सूट आहे.

कुवेत -

कुवेतची अर्थव्यवस्था देखील जवळजवळ पूर्णपणे तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. प्रचंड तेल साठ्यामुळे, सरकारला नागरिकांकडून उत्पन्न कर वसूल करण्याची आवश्यकता नाही.

बहामास -

कॅरिबियनमध्ये स्थित, बहामास पर्यटन, परदेशी गुंतवणूक आणि सीमाशुल्कांवर अवलंबून आहे. येथे कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही

