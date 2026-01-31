Tax-free living: जगात 'या' देशांमधील लोक जगतात टॅक्स फ्री आयुष्य; अर्थव्यवस्था भरभराटीस!

Mayur Ratnaparkhe
युएई हा जगातील सर्वात लोकप्रिय करमुक्त देशांपैकी एक आहे. येथे कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही.
सौदी अरेबिया आपल्या नागरिकांना थेट उत्पन्न करातूनही सूट देतो. येथे व्हॅट आणि इतर अप्रत्यक्ष कर लागू आहेत.
बहरीनमधील नागरिकांना देखील उत्पन्न करातून सूट आहे. सरकार अप्रत्यक्ष कर, शुल्क आणि तेलातून महसूल निर्माण करते.
कतार आणि ओमान या आखाती देशांना देखील वैयक्तिक उत्पन्न करातून सूट आहे.
कुवेतची अर्थव्यवस्था देखील जवळजवळ पूर्णपणे तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. प्रचंड तेल साठ्यामुळे, सरकारला नागरिकांकडून उत्पन्न कर वसूल करण्याची आवश्यकता नाही.
कॅरिबियनमध्ये स्थित, बहामास पर्यटन, परदेशी गुंतवणूक आणि सीमाशुल्कांवर अवलंबून आहे. येथे कोणताही वैयक्तिक उत्पन्न कर नाही
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
sunetra pawar
esakal