पुण्यातील 'हे' गाव 2050 मध्ये जगतंय!

Sandip Kapde
पुरंदर तालुक्यातील अडाचीवाडीने आधुनिक सुविधा आणि लोकसहभागाच्या जोरावर ग्रामीण विकासाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
गावात पाऊल ठेवताच सुसज्ज ग्रामपंचायत, शाळा आणि स्वच्छ रस्त्यांमधून नियोजनबद्ध विकासाची झलक पाहायला मिळते.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी गावाने प्रभावी जलव्यवस्थापन राबवलं असून, एक रुपयात पाच लिटर शुद्ध पाणी देण्याची सुविधाही सुरू केली आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
गावातील महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवलेल्या ४६ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे प्रत्येक परिसरावर देखरेख ठेवणं शक्य झालं आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
स्पर्धा परीक्षांची आवड असलेल्या तरुणांसाठी यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या अभ्यासाला पोषक वातावरण गावातच निर्माण करण्यात आलं आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
भीतीची जागा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्मशानभूमीचा उपयोग आता मुलांच्या अभ्यासासाठी केला जातो, ही अडाचीवाडीची सर्वाधिक चर्चेत असलेली संकल्पना आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
शहरातील सुविधांना टक्कर देणारी वातानुकूलित व्यायामशाळा गावात उभारण्यात आली असून, अत्यल्प शुल्कात नागरिकांना व्यायाम करता येतो.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
पारंपरिक शेतीच्या जोडीला अंजीर उत्पादनाला प्राधान्य देत शेतकऱ्यांनी गावाच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा दिली आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
जीआय मानांकनामुळे अडाचीवाडीतील अंजीराला स्वतंत्र ओळख मिळाली असून, शेतकरी आपला माल थेट बाजारपेठेत पोहोचवत आहेत.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
महिलांना एकत्र येऊन विविध उपक्रम राबवता यावेत, यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून स्वतंत्र सभागृहाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
लहान मुलांसाठी उद्यान, ज्येष्ठांसाठी विरंगुळ्याच्या सुविधा आणि नागरिकांसाठी खुली व्यायामशाळा अशा उपक्रमांनी गावाचं सार्वजनिक जीवन समृद्ध केलं आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
सरकारी योजनांचा प्रभावी वापर, ग्रामस्थांची एकी आणि विकासाबाबतची दूरदृष्टी यांमुळे अडाचीवाडी आज इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
A Model Village Transforming Rural India.
esakal
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