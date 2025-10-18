पुरुषांनो घट्ट अंडरवेअर घालणं पडेल महागात, आरोग्यावर कसा होतो परिणाम?

Shubham Banubakode

घट्ट अंडरवेअरची सवय

बऱ्याच पुरुषांना घट्ट अंडरवेअर घालण्याची सवय असते. पण या घट्ट अंडरवेअरचा पुरषांच्या आरोग्यावर वाईट परिमाम होऊ शकतो.

लैंगिक आरोग्य

जे पुरुष नियमितपणे घट्ट अंडरवेअर घालतात त्यांच्या लैंगिक आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो.

अंडकोषांचे तापमान वाढते

घट्ट अंडरवेअरमुळे टेस्टिकल्सचे तापमान वाढते. त्याचा परिणाम शुक्राणूवर होतो. कारण शुक्राणूसाठी कमी तापमान आवश्यक असते, ज्यामुळे स्पर्मची गुणवत्ता कमी होते.

संसर्गाचा वाढता धोका

घट्ट अंडरवेअरमुळे चालताना घर्षण होऊन पुरळ, जळजळ आणि त्वचेचे नुकसान होते. घाम आणि उष्णतेमुळे बॅक्टेरिया वाढतात, विशेषतः उन्हाळ्यात संसर्गाचा धोका अधिक असतो.

रक्तप्रवाहात अडथळा

दाबामुळे गुप्तांगांमध्ये रक्तप्रवाह कमी होतो, ज्याचा लैंगिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. तसेच संवेदनशीलता कमी होऊ शकते.

हार्मोनल असंतुलन

संशोधनानुसार, जास्त वेळ घट्ट अंडरवेअर घालल्याने हार्मोन्स असंतुलित होण्याचा धोका असतो. घट्ट कपडे पोटावर दाब आणतात, ज्यामुळे गॅस, अपचन आणि वारंवार लघवी येते.

कोणती अंडरवेअर घालावी?

आरोग्यतज्ज्ञ सल्ल्यानुसार पुरुषांनी वरील समस्या टाळण्यासाठी सैल आणि आरामदायी अंडरवेअर घालावेत.

तज्ज्ञांचा सल्ला

वरील माहिती ही सामान्य माहितीवर आधारित आहे. अधिकार माहितीसाठी तज्ज्ञांनी सल्ला घ्यावा.

