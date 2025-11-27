हळद आहे केसांसाठी देखील फायदेशीर! वापरा 'हे' सोपे DIY उपाय

Anushka Tapshalkar
हळदीतील अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटीबॅक्टेरियल गुण टाळूचे आरोग्य सुधारतात, केसांना चमक देतात आणि त्यांच्या वाढीस चालना देतात.
Turmeric Health Benefits for Hair
नेहमी वापरत असलेल्या शॅम्पूमध्ये थोडीशी हळद घाला. केस धुतताना टाळूवर हलक्या हाताने मालिश केल्याने खाज, कोरडेपणा आणि साचलेले पदार्थ कमी होतात.
Turmeric and Shampoo Trick
चतुर्थांश कप नारळ किंवा ऑलिव्ह तेल गरम करून त्यात एक टीस्पून हळद मिसळा. मिश्रण थंड झाल्यावर टाळूवर हलक्या हाताने मसाज करा आणि साधारण एक तास तसेच ठेवा—यामुळे केस मऊ, मजबूत आणि चमकदार होतात.
Turmeric Hair Oil
२ चमचे हळद, १ चमचा ऑलिव्ह तेल आणि १ चमचा दही एकत्र करून केसांवर लावा. साधारण ३० मिनिटांनंतर धुवा—यामुळे केसांना पोषण, प्रथिने आणि नैसर्गिक चमक मिळते.
Turmeric Hair Mask
शॅम्पू केल्यानंतर एका कप कोमट पाण्यात एक टेबलस्पून हळद मिसळून टाळूवर ओता. काही मिनिटांनी स्वच्छ धुवा—यामुळे कोंडा व खाज कमी होण्यास मदत होते.
Turmeric Hair Rinse
हळद रक्ताभिसरण सुधारते आणि हेअर फॉलिकल्सला पोषण देते, त्यामुळे केसांची वाढ अधिक चांगली होते.
Natural Hair Growth
हळदीचे हे 4 सोपे घरगुती उपचार केसांना चमक, मऊपणा, ताकद आणि स्कॅल्प हेल्थ कोणत्याही केमिकलशिवाय देतात.
DIY Hair Care
