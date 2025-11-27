हळद आहे केसांसाठी देखील फायदेशीर! वापरा 'हे' सोपे DIY उपाय

Anushka Tapshalkar

हळद केसांसाठी का फायदेशीर?

हळदीतील अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटीबॅक्टेरियल गुण टाळूचे आरोग्य सुधारतात, केसांना चमक देतात आणि त्यांच्या वाढीस चालना देतात.

Turmeric Health Benefits for Hair

| Sakal

DIY हळदीचं शॅम्पू ट्रिक

नेहमी वापरत असलेल्या शॅम्पूमध्ये थोडीशी हळद घाला. केस धुतताना टाळूवर हलक्या हाताने मालिश केल्याने खाज, कोरडेपणा आणि साचलेले पदार्थ कमी होतात.

Turmeric and Shampoo Trick

|

sakal

हळदीचं पोषणदायी हेअर ऑइल

चतुर्थांश कप नारळ किंवा ऑलिव्ह तेल गरम करून त्यात एक टीस्पून हळद मिसळा. मिश्रण थंड झाल्यावर टाळूवर हलक्या हाताने मसाज करा आणि साधारण एक तास तसेच ठेवा—यामुळे केस मऊ, मजबूत आणि चमकदार होतात.

Turmeric Hair Oil

|

sakal

हळदीचा हेअर मास्क

२ चमचे हळद, १ चमचा ऑलिव्ह तेल आणि १ चमचा दही एकत्र करून केसांवर लावा. साधारण ३० मिनिटांनंतर धुवा—यामुळे केसांना पोषण, प्रथिने आणि नैसर्गिक चमक मिळते.

Turmeric Hair Mask

|

sakal

हळदीचे स्कल्प रिन्स

शॅम्पू केल्यानंतर एका कप कोमट पाण्यात एक टेबलस्पून हळद मिसळून टाळूवर ओता. काही मिनिटांनी स्वच्छ धुवा—यामुळे कोंडा व खाज कमी होण्यास मदत होते.

Turmeric Hair Rinse

| sakal

नैसर्गिकरीत्या केसांची वाढ

हळद रक्ताभिसरण सुधारते आणि हेअर फॉलिकल्सला पोषण देते, त्यामुळे केसांची वाढ अधिक चांगली होते.

Natural Hair Growth

|

sakal

तुमच्या केसांसाठी सहज DIY केअर

हळदीचे हे 4 सोपे घरगुती उपचार केसांना चमक, मऊपणा, ताकद आणि स्कॅल्प हेल्थ कोणत्याही केमिकलशिवाय देतात.

DIY Hair Care

|

sakal

फॅटी लिव्हरचा त्रास? 'या' ३ भाज्या करतील नैसर्गिक रीतीने डिटॉक्स

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Best Vegetables for Fatty Liver

|

sakal

आणखी वाचा