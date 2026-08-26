तुपात चुकूनही पाणी टाकू नका! वास्तुशास्त्रानुसार का मानलं जातं अशुभ?

Apurva Kulkarni
तुपात पाणी मिसळणं हे वास्तुशास्त्रानुसार अशुभ मानलं जातं. आयुर्वेद आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून सुद्धा अशुभ मानतात.
WATER IN GHEE
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तुपात पाणी मिसळल्यामुळे तुपाचं पावित्र्य आणि सात्विक ऊर्जा नष्ट होते, असं मानलं जातं.
MIXING WATER IN GHEE
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तसंच वास्तुशास्त्रानुसार तूप हे अग्नीतत्त्वाचं प्रतीक असून पाणी हे जल तत्वाचे प्रतिक आहे, त्यामुळे वास्तूदोष निर्माण होतात.
GHEE AND WATER VASTU
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तसंच तूप हे संपत्ती, समृद्धीचं प्रतीक असून तुपास पाणी टाकल्यास आर्थिक संकट येण्याची मान्यता आहे.
VASTU SHASTRA TIPS
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तसंच सात्विक गोष्टींमध्ये पाणी टाकल्यास सकारात्मक ऊर्जा कमी होते. यामुळे नकारात्मकता वाढते.
GHEE IN VASTU SHASTRA
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तुपात पाणी टाकल्यास तूप लवकर खराब होते. तसंच त्यामून दुर्गंधी सुटते.
GHEE RELIGIOUS SIGNIFICANCE
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ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी देण्यात आली आहे. सकाळ समूह अशा कोणत्याही दाव्यांना दुजोरा देत नाही.
GHEE SPIRITUAL ENERGY
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