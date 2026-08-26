तुपात चुकूनही पाणी टाकू नका! वास्तुशास्त्रानुसार का मानलं जातं अशुभ?

Apurva Kulkarni

अशुभ

तुपात पाणी मिसळणं हे वास्तुशास्त्रानुसार अशुभ मानलं जातं. आयुर्वेद आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून सुद्धा अशुभ मानतात.

WATER IN GHEE

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ऊर्जा

तुपात पाणी मिसळल्यामुळे तुपाचं पावित्र्य आणि सात्विक ऊर्जा नष्ट होते, असं मानलं जातं.

MIXING WATER IN GHEE

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वास्तूदोष

तसंच वास्तुशास्त्रानुसार तूप हे अग्नीतत्त्वाचं प्रतीक असून पाणी हे जल तत्वाचे प्रतिक आहे, त्यामुळे वास्तूदोष निर्माण होतात.

GHEE AND WATER VASTU

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आर्थिक संकट

तसंच तूप हे संपत्ती, समृद्धीचं प्रतीक असून तुपास पाणी टाकल्यास आर्थिक संकट येण्याची मान्यता आहे.

VASTU SHASTRA TIPS

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नकारात्मकता

तसंच सात्विक गोष्टींमध्ये पाणी टाकल्यास सकारात्मक ऊर्जा कमी होते. यामुळे नकारात्मकता वाढते.

GHEE IN VASTU SHASTRA

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वैज्ञानिक कारण

तुपात पाणी टाकल्यास तूप लवकर खराब होते. तसंच त्यामून दुर्गंधी सुटते.

GHEE RELIGIOUS SIGNIFICANCE

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टीप

ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी देण्यात आली आहे. सकाळ समूह अशा कोणत्याही दाव्यांना दुजोरा देत नाही.

GHEE SPIRITUAL ENERGY

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CLOVE SALT REMEDY

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