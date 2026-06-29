भारतातील हे अनोखं गाव! एका घराचं किचन म्यानमारमध्ये, तर बेडरूम भारतात

Varsha Balhe
भारतात असं एक गाव आहे, जिथे घराच्या एका बाजूला भारत, तर दुसऱ्या बाजूला म्यानमार आहे.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
नागालँडमधील लोंगवा गाव भारत-म्यानमार सीमेवर वसलेलं आहे.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
गावप्रमुख (Angh) यांचं घर थेट आंतरराष्ट्रीय सीमेवर बांधलेलं आहे.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
या घराची बेडरूम भारतात आहे, तर किचन म्यानमारमध्ये.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
या गावातील लोक दररोज भारतातून म्यानमारमध्ये सहज ये-जा करतात.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
सीमेवरील विशेष व्यवस्थेमुळे स्थानिकांना पारंपरिक हालचालींसाठी पासपोर्ट-व्हिसाची गरज भासत नाही.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
या गावात कोन्यक नागा ही प्रसिद्ध आदिवासी जमात राहते.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
लोंगवा गावाचा प्रमुख दोन्ही बाजूच्या अनेक गावांवर पारंपरिक नेतृत्व करतो.
Village where bedroom is in India kitchen in Myanmar
esakal
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India Last Village
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