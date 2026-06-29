Ben Stokes Retirement Reason: ऑस्ट्रेलियात नेमकं काय घडलं? बेन स्टोक्सने निवृत्तीचं खरं कारण सांगितलं म्हणाला माझ्यात आता...

Ben Stokes Retirement Reason: काल म्हणजेच २८ जून रोजी क्रिकेटविश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स याने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात ट्रेंट ब्रिज येथे सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यादरम्यान रविवारी त्याने हा मोठा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वीच स्टोक्सने टी-20 आणि एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. मात्र, कसोटी क्रिकेटमध्ये तो नियमितपणे खेळत होता. त्यामुळे त्याच्या या निर्णयाने क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का बसला..अलीकडेच नाईट क्लबमधील मारहाणीच्या घटनेमुळे त्याच्यावर एका कसोटी सामन्याची बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच्या अचानक घेतलेल्या निवृत्तीच्या निर्णयामागे ही घटना कारणीभूत असल्याची चर्चा रंगू लागली. मात्र, बेन स्टोक्सने निवृत्तीमागचं खरं कारण स्वतः स्पष्ट केलं आहे..Cricketers Retirements : फक्त स्टोक्सच नाही, तर ४८ तासांत चार दिग्गजांची निवृत्ती; चौघांनीही जिंकलाय T20 वर्ल्ड कप.इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर स्टोक्सने निवृत्तीची घोषणा केली. त्यानंतर मैदानावर परत येत पुढचं षटक टाकताना त्याने पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेतली आणि खास सेलिब्रेशन करत चाहत्यांचा निरोप स्वीकारला..निवृत्तीचं खरं कारण समोरनिवृत्तीनंतर स्काय स्पोर्ट्सशी बोलताना बेन स्टोक्सने आपल्या निर्णयामागचं कारण पहिल्यांदाच उघड केलं. २०२५-२६ अॅशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून इंग्लंडला १-४ असा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर आपण मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचल्याचं त्याने सांगितलं..स्टोक्स म्हणाला, "ऑस्ट्रेलिया दौरा संपल्यानंतर मी मानसिकदृष्ट्या इतका थकलो होतो की, क्रिकेट खेळत राहण्याची ताकद माझ्यात उरली आहे की नाही, अशी शंका मला वाटू लागली होती. मी माझ्या पत्नीला देखील याबद्दल सांगितलं होतं.".स्टोक्सने पुढे सांगितलं की, आपल्या जवळच्या व्यक्तींशी मनमोकळेपणाने संवाद साधल्यानंतर त्याला आपल्या भावना अधिक स्पष्टपणे समजल्या. "पत्नी आणि कुटुंबीयांशी जितकं जास्त बोलत गेलो, तितकंच मला जाणवलं की मी अनेक भावना इतके दिवस मनातच दडवून ठेवल्या होत्या. त्या व्यक्त केल्यानंतरच मला योग्य निर्णय घेणं सोपं झालं," असं तो म्हणाला..Breaking : बेन स्टोक्सचा धक्कादायक निर्णय! इंग्लंडच्या कर्णधाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती.भावनिक तणावासोबतच शारीरिक थकव्याचाही उल्लेख करत स्टोक्स म्हणाला, "वेगवान गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळणं हे शरीर आणि मन दोन्हींसाठी अत्यंत कठीण असतं. मैदानावरील खेळापेक्षा त्यासाठी मैदानाबाहेर घ्यावी लागणारी मेहनत अधिक दमवणारी असते. आता ३५व्या वर्षी स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागत होता. देशासाठी खेळण्याची जिद्द अजून आहे का, हा प्रश्न मी स्वतःलाच विचारत होतो. भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक अशा सर्वच स्तरांवर विचार केल्यानंतर निवृत्ती घेण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचा निर्णय मी घेतला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.