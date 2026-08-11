गाड्यांना लिंबू-मिरची बांधायचा... पण त्याच्यासोबत असं काही घडलं की, काळजाचा ठोका चुकला!

प्रशांत पाटील
विरार पूर्वेतील चंदनसार हॉस्पिटलसमोरील मुख्य रस्त्यावर ३२ वर्षीय आकाश केसरया यांचा कंटेनरच्या धडकेत मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
प्रवास सुखरूप व्हावा आणि वाहनाला दृष्ट लागू नये, या समजुतीने अनेकजण गाडीला लिंबू-मिरची बांधतात. आकाश हे याच लिंबू-मिरचीची विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करत होते.
आकाश केसरया हे चंदनसार हॉस्पिटलसमोरील मुख्य रस्त्यावर लिंबू-मिरची विकायचे. वाहनचालक आणि प्रवासी त्यांच्या हातून लिंबू-मिरची घेऊन पुढे जायचे.
रस्ता ओलांडताना अचानक आकाश कंटेनरच्या खाली आले. या अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
अपघात होताच कंटेनर चालकाने वाहन घटनास्थळीच सोडून पळ काढल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
अपघातातील कंटेनरचा क्रमांक MH 46 AR 2003 असा आहे. विरार पोलिसांनी कंटेनर ताब्यात घेतला असून फरार चालकाचा शोध घेतला जात आहे.
आकाश केसरया यांच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अवघ्या ३२व्या वर्षी झालेल्या या दुर्दैवी घटनेने परिसरातील नागरिकांमध्येही हळहळ व्यक्त होत आहे.
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