सांताक्लॉज बनला विराट कोहली! लहान मुलांसाठी खास सरप्राइज

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने ख्रिसमसनिमित्त लहान मुलांसाठी खास सरप्राइज दिल.

क्रिकेटच्या मैदानावर धावा करणारा विराट, या वेळी लहान मुलांची मनं जिंकताना व्हिडिओमध्ये दिसतोय.

स्टार स्पोर्ट्सने शेअर केलेला हा व्हिडिओ जुना असला तर भावूक आहे. सध्या सोशल मीडियावर ख्रिसमसनिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय

२०१९ सालचा व्हिडिओ


ख्रिसमसनिमित्त विराटने २०१९ मध्ये सांताक्लॉजच्या वेशात कोलकाता येथील आश्रमाला भेट दिली होती. त्यावेळचा हा व्हिडिओ आहे.

व्हिडिओत विराट सांताक्लॉजचा मास्क घालून निरागसपणे मुलांच्या इच्छा ऐकताना दिसतो.

सांता मुलांना भेटवस्तू देऊन मुलांना खुश करतो… पण जेव्हा मास्क उतरवतो आणि मुलांना समोर विराट कोहली दिसतो तेव्हा मुलं आनंदान त्याला मिठी मारतात.

लहान मुलांसोबत कोहलीला पाहून त्याच्या चाहत्यांच्याही डोळ्यात पाणी आल्याच्या प्रतिक्रिया सोशल मिडियावर दिसल्या.

विराटने चाहत्यांना दिलं मोठं गिफ्ट


ख्रिसमसच्या आधीच कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफीत 83 चेंडूत शानदार शतक पूर्ण करत लिस्ट-A क्रिकेटमध्ये 16,000 धावा पूर्ण केल्या आणि सचिन तेंडुलकरांचा विक्रम मोडला.

