Weekend Abroad Trip: 5 तासांपेक्षा कमी वेळात विमानाने 'या' देशांना देऊ शकता भेट

पुजा बोनकिले

वीकेंड

वीकेंड आला की अनेक लोक फिरायला जाण्याचे प्लॅनिंग करतात.

विदेश

तुम्ही जर विदेशात जाण्याचा विचार करत असाल तर पुढील ठिकाणांना भेट देऊ शकता. तुम्हाला जाण्यासाठी ५ तासांपेक्षा कमी वेळ लागेल.

युएई(UAE)

उंच इमारती आणि गगनचुंबी इमारतींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अद्भुत अनुभव आहेत. पोस्टकार्ड-परिपूर्ण समुद्रकिनारे, पाण्यातील विविध उपक्रम आणि वाळवंटातील साहसांसह, हा देश तुम्हाला एका लहान आणि फायदेशीर आठवड्याच्या शेवटी सुट्टी घालवण्यासाठी स्वागत करतो.

विमान प्रवासाचा वेळ: नवी दिल्ली ते दुबई ४ तास

थायलंड (Thailand)

थायलंडची चैतन्यशील संस्कृती, आश्चर्यकारक समुद्रकिनारे आणि गजबजलेली शहरे अगदी थोड्या अंतरावर आहेत. तुम्हाला बेटांवर पार्ट्या करायच्या असतील किंवा उत्साही रस्त्यांवरील तोंडाला पाणी आणणारे अन्न चाखायचे असेल, थायलंडमध्ये प्रत्येक प्रवाशाला हे सर्व काही आहे.

विमान प्रवासाचा वेळ: नवी दिल्ली ते बँकॉक ३ तास ​​३० मिनिटे

श्रीलंका(Shri Lanka)

हजारो वर्षे जुनी बौद्ध मंदिरे, समृद्ध पुरातत्व इतिहास आणि निर्मळ समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले श्रीलंका तुम्हाला नक्कीच त्याच्या प्रेमात पाडेल. शिवाय, हे बेट त्याच्या सागरी जीवनासाठी ओळखले जाते आणि पर्यटक मिरिसामध्ये व्हेल पाहण्याचा किंवा आश्चर्यकारक प्रवाळ खडकांवर डायव्हिंग आणि स्नॉर्कलिंगचा आनंद घेऊ शकतात.


विमान प्रवासाचा वेळ: नवी दिल्ली ते श्रीलंका ३ तास ​​४५ मिनिटे

सेशेल्स (Seychelles)

हे बेट राष्ट्र त्याच्या निळ्या रंगाच्या पाण्यासाठी आणि पांढऱ्या वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. जर तुम्हाला फक्त आराम करायचा असेल तर ते एक परिपूर्ण ठिकाण आहे. तुम्ही बेटावर हॉपिंग करू शकता आणि डायव्हिंग, कायाकिंग, सर्फिंग आणि सेलिंग सारख्या गोष्टींचा आनंद घेऊ शकता.

विमान प्रवासाचा वेळ: नवी दिल्ली ते सेशेल्स ४ तास ३० मिनिटे

भूतान (Bhutan)

जर तुमच्याकडे जास्त दिवस सुट्टी नसेल तर हिमालयीन राज्याच्या सहलीसाठी जास्त नियोजन करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही आश्चर्यकारक दऱ्यांमध्ये हायकिंग करू शकता, राफ्टिंगचा आनंद घेऊ शकता आणि बरेच काही करू शकता, तसेच देशातील लोकांचे उबदार आदरातिथ्य अनुभवू शकता.

विमान प्रवासाचा वेळ: नवी दिल्ली ते भूतान २ तास

