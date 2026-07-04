वीकेंडला ट्रेकिंगचा प्लॅन? मुंबईजवळचे हे 5 किल्ले पावसाळ्यात नक्की फिरा!

Varsha Balhe
मुंबईपासून काही तासांत पोहोचता येणारे हे 5 किल्ले पावसाळ्यात नक्की फिरा!
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
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लोहगड किल्ल्यावरील दगडी पायऱ्या, प्रसिद्ध 'विंचूकाटा' बुरूज आणि आजूबाजूच्या हिरव्यागार दऱ्यांचे मनमोहक दृश्य प्रत्येक ट्रेकरला भुरळ घालते.
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
esakal
कोरीगड किल्ला हा नवशिक्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे. माथ्यावर असलेला तलाव, हिरवीगार निसर्गरम्य दृश्ये आणि फोटो काढण्यासाठी सुंदर ठिकाणे पर्यटकांना आकर्षित करतात.
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
esakal
पेब किल्ल्यावर दाट जंगल, अरुंद वाटा आणि शांत वातावरणाचा सुंदर अनुभव मिळतो. गर्दीपासून दूर निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर हा ट्रेक नक्की करा.
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
esakal
राजमाची किल्ला दाट जंगल, वाहणारे ओढे आणि धुक्याने वेढलेल्या दऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात हा ट्रेक निसर्गप्रेमींसाठी अविस्मरणीय अनुभव ठरतो.
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
esakal
कळसूबाई हे महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर आहे. पावसाळ्यात येथे ढगांमधून ट्रेकिंग करण्याचा आणि अप्रतिम निसर्ग पाहण्याचा वेगळाच आनंद मिळतो.
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
esakal
चांगल्या ग्रिपचे शूज, रेनकोट, पाणी आणि आवश्यक साहित्य सोबत ठेवा. मुसळधार पावसात घाई करू नका, तसेच कचरा टाकू नका आणि निसर्ग स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारीही पाळा.
Best Monsoon Trekking Forts Near Mumbai
esakal
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Monsoon Train Routes India
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