मोबाईल 100% चार्ज केल्यावर नेमकं काय होतं? 99% लोकांना माहितीच नाही

Varsha Balhe
मोबाईल 100% चार्ज करणे खरंच योग्य आहे का? अनेकजण ही सवय रोज पाळतात, पण तज्ज्ञ याबाबत वेगळाच सल्ला देतात.
Should you charge your phone to 100%
esakal
आरोग्य तज्ज्ञांप्रमाणेच टेक तज्ज्ञही फोनची बॅटरी 20% ते 80% दरम्यान ठेवण्याचा सल्ला देतात. यामुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते.
Should you charge your phone to 100%
esakal
फोनची बॅटरी 80% वरून 100% पर्यंत चार्ज होताना लिथियम-आयन सेल्सवर अधिक ताण येतो. वारंवार असे झाल्यास बॅटरीची क्षमता हळूहळू कमी होऊ शकते.
Should you charge your phone to 100%
esakal
फोन 100% चार्ज झाल्यानंतरही चार्जरला जोडून ठेवल्यास अतिरिक्त उष्णता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे बॅटरीचे आयुष्य कमी होण्याचा धोका वाढतो.
Should you charge your phone to 100%
esakal
रात्रभर फोन चार्जिंगला ठेवण्याची सवयही शक्यतो टाळावी. आधुनिक फोनमध्ये सुरक्षा प्रणाली असली तरी दीर्घकाळ ही सवय योग्य मानली जात नाही.
Should you charge your phone to 100%
esakal
मात्र लांबचा प्रवास, ऑफिसचे जास्त तास किंवा बॅटरी जास्त वेळ टिकण्याची गरज असेल, तर फोन 100% चार्ज करणे फायदेशीर ठरू शकते.
Should you charge your phone to 100%
esakal
तज्ज्ञांच्या मते, महिन्यातून एकदा फोन पूर्ण डिस्चार्ज करून 100% चार्ज केल्यास बॅटरीचे कॅलिब्रेशन सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Should you charge your phone to 100%
esakal
रोज फोन 100% चार्ज करण्याऐवजी बॅटरी 20% ते 80% दरम्यान ठेवणे हा पर्याय बॅटरीचे आयुष्य जास्त काळ टिकवण्यासाठी अधिक योग्य मानला जातो.
Should you charge your phone to 100%
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Health Benefits of Ridge Gourd
Sakal